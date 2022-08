Oslo når ikke 2023-målet for sykkelvei

– Vi har ikke gitt opp ennå, men det kan bli krevende å nå, innrømmer miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til Aftenposten.

Selv mener hun at målet var ambisiøst da de gikk inn for det.

100 kilometer ny eller oppgradert sykkelvei. Det var byrådets mål for byrådsperioden 2019–2023. De gir blant annet pandemien skylden for at det ble satt kjepper i hjulene for fremdriften.

Totalt mener Stav at de vil ende opp med 80 kilometer med sykkelvei i denne byrådsperioden.

– Det er fortsatt en enorm forbedring, og mye mer enn tidligere år. Så håper vi på muligheten til å ta det igjen i neste periode, sier hun.

I dag er det rundt 260 kilometer med sykkelvei i Oslo. Målet er at Oslo i fremtiden skal få et sammenhengende sykkelnett på 530 kilometer. Et årstall for når dette skal være ferdigstilt, er ikke bestemt, men kartene er tegnet. Og i 2025 skal første fase av utbyggingen være ferdig. Frem til da skal Oslo bruke mer penger på sykkelvei enn noensinne tidligere.

– De neste fire årene er det satt av over 2 milliarder til sykkelinfrastruktur, sier Stav til avisa.

