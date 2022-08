Tungt å få frivillige på festival: Øya mangler fortsatt 100

Neste uke braker Øyafestivalen løs i Tøyenparken, for første gang siden før korona. Girl in Red, Nick Cave, Aurora, Arif og Gorillaz er blant dem som skal få hovedstadens jublende masser til å hoppe opp og ned eller sukke melankolsk eller hva det nå måtte være.

Men om stjernene er mange, er fotfolket enda fler. Og det er ikke like enkelt å få tak i nettopp fotfolket til årets festivalsommer. Mange festivaler sliter med å få inn nok frivillige, skreiv Aftenposten allerede i juni.

Og denne uka har Øyafestivalen annonsert hardt for å få de siste frivillige på plass.

Kan melde seg helt til søndag

– Ja, som hos de fleste andre, litt treigere har det gått, sier Jonas Prangerød, som er pressetalsmann for Øyafestivalen til Dagsavisen.

Han sier det har krevd litt mer innsats å få inn folk til de ubetalte jobbene.

– Det virker som om man har mista et par årskull av tenåringer, som ikke har rulla inn i at dette er noe man kanskje gjør når man studerer, sier han.

Øyafestivalen nærmer seg mål, men trenger fortsatt rundt 100 folk til å være publikumsvertskap, forteller Prangerød. Dermed vil det være mulig å melde seg helt fram til søndag. Da er det bare to dager igjen til festivalen braker i gang.

– Vi er så å si i mål, sier han.

Øyafestivalen skal ha rundt 2500 frivillige, og det er omtrent som tidligere år.

Presseansvarlig for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, her fra en tidligere Øyafestival. (Thale Engelsen)

Rekrutterer frivillige

– Dere har ikke vurdert å bare betale folk penger for jobben, da?

– Vi er veldig glade i den modellen vi har, med et frivilligopplegg hvor man kan introdusere mange hundre unge mennesker hvert år, til det første steget inn i musikkarrangementsbransjen. Vi har alltid brukt de frivillige som rekruttering for de betalte jobbene våre, sier han.

– Ok, har du en oppmuntrende verveuttalelse for å få inn i de siste?

– Det er utrolig gøy å oppleve Øya både som publikummer og i kulissene. Å være frivillig på festival gir gode opplevelser, nye erfaringer og varige vennskap.

De frivillige som jobber under Øya jobber to dager, og får være publikummere helt uten å jobbe i to dager som belønning.

