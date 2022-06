Trosset advarslene: – Hvor er Jonas? Hvor er Raymond?

– Jeg er ikke redd. Jeg er bare utrolig forbanna for at noen vil gjøre noe sånt mot oss. Vi må vise solidaritet med alle de som ble rammet av den forferdelige hendelsen natt til lørdag, sier Aubert til Dagsavisen.

Mange mennesker strømmet til Rådhusplassen i Oslo mandag kveld, til tross for politiets anbefaling om ikke å ha en markering. Blant dem var Eivind Greve Aubert. Han er glad mange har møtt opp, men er også skuffet over at den offisielle markeringen ble avlyst.

– Jeg opplever det litt som at det er et fraværende lederskap i denne situasjonen. Enten må PST vite noe veldig alvorlig som de ikke vil gå ut med, men alt de har sagt i media er at de ikke har noen konkrete trusler, men at det er et generelt høyt trusselnivå.

– Hvor er Jonas (Gahr Støre), hvor er Raymond (Johansen), hvor er lederen av Fri, hvor er lederen for politiet? Og hvor er lederen for Islamsk Råd Norge? Han burde stått her sammen med oss i dag.

Ellen Pande-Rolfsen, Eivind Greve Aubert, Espen Edvardsen og Anne Lyth trosset politiets advarsler, og deltok på markeringen på Rådhusplassen i Oslo. (Sturla Hanssen)

Han mener mandagens avlysning er enda et eksempel på at homofile «blir bedt om å trekke seg litt tilbake».

– Ja, vi får støtteerklæringer, og folk sier at «vi tenker på dere». Men: «gidder dere bare å dempe dere litt?»

Var rett ved masseskytingen

Aubert var selv tett på marerittet som utspilte seg i Oslo natt til lørdag. Han var på baren Cesar, som ligger like ved London pub og Per på hjørnet.

– Vi trodde først at det bare var kinaputter. Terror var ikke i tankene mine. Men så skrudde DJ-en av musikken, folk kom løpende inn og sa at det er noen der ute som skyter. Da oppsto det tilløp til panikk. Folk presset seg sammen for å komme bort fra vinduene. En kamerat løp en kilometer mens det pågikk, hadde hjertet i halsen og var dødsredd. Vi andre gjemte oss innerst i lokalet fram til at vi så at politiet var der, og vi følte oss trygge nok til å komme ut.

Aubert kunne like gjerne vært på London pub denne natta. Han gikk forbi stedet sammen med venner, men køen var så lang at de valgte å gå til Cesar i stedet. Han forteller at en kamerat av ham så en kamerat bli skutt i magen.

– Det er rene tilfeldigheter at vi ikke ble rammet, sier Aubert.

– Pride-bevegelsen har aldri bare vært en fest

Han er glad for at mange trosset advarslene og møtte opp på Rådhusplassen.

– Det er veldig bra og sunt. Pride-bevegelsen har aldri bare vært en fest, det har også alltid vært en kamp. Og selv om vi i det lille drømmelandet Norge har levd i en fredelig boble, har vi hele tiden visst at det er mange der ute i verden som blir truet hver eneste dag. Våre brødre og søstre på Balkan og andre deler av Europa opplever drapstrusler og drapsforsøk og kansellerte parader støtt og stadig. Jeg synes det er bra at folk trosser anbefalingene fra politiet.

Aubert mener pride-paraden burde vært gjennomført på lørdag.

– Det har aldri vært en parade som har blitt avholdt uten en eneste trussel, og jeg mener det var et stort feilgrep å kansellere paraden, sier Aubert.

– Det var et stort behov for å samles i sinne og sorg. Alle jeg har snakket med som var ved London da skuddene falt, sa at nå skal vi faen meg gå i paraden og vise at vi ikke er redd for de jævla rasshøla. Jeg er ikke spesielt fornøyd etter denne helgen her.

Mandag kveld uttalte lederen for Oslo Pride at det ikke blir pride-parade denne sommeren. Aubert mener paraden i hvert fall må gjennomføres i løpet av året.

– Helt klart. Og den bør annonseres i god tid, slik at folk får tid til å komme hit.

Foreningen Fri er skuffet over politiet

Det er svært synd at politiet ikke hadde bedre dialog med det skeive miljøet i forkant av minnemarkeringen i Oslo, mener foreningen Fri.

– Vi mener det er svært synd at politiet ikke har hatt en bedre dialog med det skeive miljøet som står bak denne solidaritetsmarkeringen i forkant, og det vi føler er en mangelfull begrunnelse gjennom mediene, skriver Fri i et Facebook-innlegg mandag kveld, ifølge NTB.

De understreker at det er viktig å møtes i fellesskap etter angrepet i Oslo natt til lørdag.

