23 år siden Stonewall: Med brannbomber og brostein ble den moderne LHBT-kampen født

27. juni 1969 stormet politiet baren Stonewall Inn i New York. I tre dager kjempet homofile, lesbiske, transpersoner og sexarbeidere i et gateslagsmål mot politiet.

Stonewall Inn var en nattklubb som lå i Greenwich Villages Christropher Street, midt i det som på sekstitallet ble regnet som «homogettoen» i New York. Den private klubben var eid av Tony Lauria – Fat Tony blant venner. Han var sønn av en mafiaboss og åpnet dørene for den konkursrammede klubben i mars 1967.

På sekstitallet kunne amerikansk lov tolkes slik at det var forbudt å selge brennevin til homofile i New York. Og – slik ble loven håndhevet, alle andre steder enn på Stonewall Inn. De slapp inn homofile, lesbiske, transpersoner, sexarbeidere og andre utstøtte grupper som hang rundt i nærmiljøet, og enten var for unge eller for fattige til å slippe inn.

Hyppige raid

Stedet ble hyppig raidet av politiet, og vanligvis gikk det rolig for seg. Men natten den 27. juni i 1969 stormet politiet baren, og møtte politiet en motstand de neppe hadde sett for seg. Det som startet som et raid endte i et gateslagsmål der politiet ble slått tilbake med et regn av brannbomber, brostein, flasker og ødelagte møbler.

«Det var da homokampen sluttet å være usynlig. Man valgte å svare på overgrep fra politiet med synlig motstand og nektet å fortsette å kjempe kampen på premissene til majoriteten» uttalte Ingvild Endestad, tidligere leder for FRI til dagsavisen i 2018.

I tre dager forsvarte transpersoner, lesbiske og homofile seg med brannbomber og brostein. «Slik ble den moderne LHBT-kampen født» skrev Grete Gaulin og Reidar Engesbak i Blikk forbindelse med opprørets 50-årsjubileum i 2019.

Slik ser Stonewall Inn ut i dag. Stedet er i dag et minnesmerke. (Bebeto Matthews/AP)

Skulder ved skulder

I ettertid har det vært mye diskusjoner om hvem som egentlig deltok i Stonewall.

– Dette er blitt omtalt i filmer, intervjuer og dokumentarer, og det har vært mye gjenstand for spekulasjoner i ettertid – om det var homser og lesber eller transer og så videre. Men, fakta er at det var alle skeive sammen, sier Erna Bøyum, redaktør i Blikk.

I den paraden gikk ALLE. Skulder ved skulder og med hevet knyttneve, — Erna Bøyum, redaktør i Blikk

– Stonewall var et sted der alle utstøtte kunne samles, både homser og transer, sexarbeidere – alle som ikke slapp inn andre steder. Så når noen lurer på hvem som egentlig startet opprøret er svaret: mange, sier Erna Bøyum.

Hun minner om at Stonewall-opprøret skjedde i en tid da du kunne bli arrestert for å ha på deg mer enn to plagg fra det motsatte kjønn.

– Den gangen hadde man ikke den luksusen at man hadde egne organisasjoner som organiserte, det var alle skeive som kjempet sammen. Først året etter ble homokampen mer organisert da det som blir regnet som den første paraden gikk gjennom New Yorks gater. Og, i den paraden gikk ALLE. Skulder ved skulder og med hevet knyttneve, sier Bøyum.

