Raymond: - Fornebubanen er omstridt i Oslo Arbeiderparti

– Oslo Arbeiderparti er stolt av det vi nå har vært med å få til i løpet av 14 dager. Men Fornebubanen har hele tiden vært et omstridt prosjekt i Oslo Ap. Fordi man synes summen av E18-utbyggingen og Fornebubanen er en for stor satsing vestover. Det er ingen hemmelighet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Mandag kl. 17 var bystyregruppene i Ap, SV og MDG samlet for å vurdere resultatene i de siste ukenes forhandlinger om Fornebubanen. Halvannen time etter holdt byrådspartiene hasteinnkalt pressekonferanse. Her fortalte de at grunneierne langs Fornebubanen har lagt to milliarder til på bordet, og at en større andel av kostnadene må bæres av Viken. Bystyregruppene var enstemmige, men i Arbeiderpartiets gruppe skal det ha sittet langt inne, skriver NTB.

Byrådet legger fram ny sak om fullføring av Fornebubanen for bystyret tirsdag, fortalte Johansen.

– Interessekonflikt med Viken

For to uker siden hadde byrådet i Oslo satt fram nye krav til grunneierne og Viken for å gå videre med byggingen av Fornebubanen. Seks ordførere i Viken gikk ut i et felles opprop mot Oslo Arbeiderpartis nye krav for å realisere Fornebubanen. Fire av ordførerne er fra Arbeiderpartiet, og Ap-ordførerne har protestert mot at Viken skulle ta en større andel av utgiftene.

– Hvordan er forholdet til Viken Arbeiderparti etter disse to ukene?

– Det er preget av at vi har hatt diskusjoner, selvsagt. Det er interessekonflikter i dette samarbeidet. Men vi står på den avtalen vi skrev under sist. Det kom nye beregninger som viste at realitetene i denne avtalen ble mer i vår favør, kommenterer Raymond Johansen til Dagsavisen.

Under pressekonferansen mandag understreket han at Viken stilte seg bak prinsippet om fordelingene av kostnadene for Fornebubanen etter hvor stor andel av banen som lå i hvert fylke. Beregningen fra Fornebubane-etaten som lå til grunn for den opprinnelige avtalen, fordelte kostnadene 53 prosent til Oslo og 47 prosent for Viken. En ny beregning fra etaten fordeler kostnadene med 57 prosent til Viken og 43 prosent til Oslo, ifølge Johansen og byrådspartiene på pressekonferansen.

– Det er ikke sånn at vi ba om nye beregninger. Det kom som følge av diskusjoner med Oslopakke 3, som ba om objektivt nye beregninger. Nå har de nye beregningene kommet, og viser et annet kostnadsbilde, sier Johansen.

Under pressekonferansen medga han at det ikke er noen avtale på plass med Viken om det nye kostnadsbildet.

Byrådet legger fram den nye finansieringsavtalen for bystyret tirsdag.

– Nå blir det Fornebubane. Nå er det bare å ta på seg hjelmene og finne fram boremaskinene og komme seg tilbake til arbeidet, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

Høyre: – Skulle bare mangle

Høyres gruppeleder i bystyret Anne Haabeth Rygg er mindre imponert over forhandlingsstrategien til byrådspartiene.

– Nå er jeg glad for at internseminaret i Arbeiderpartiet er over, og jeg og ser fram til at Fornebubanen bygges. Og det skulle ærlig talt bare mangle! kommenterer Haabeth Rygg (H).

– Høyre har lenge stilt krav om at grunneierne må stille opp med mer penger, og det ansvaret har særlig ligget på byrådet. Det var er en av forutsetningene for at vi undertegnet på avtalen i april. Det er veldig bra at OBOS og andre grunneiere nå har gjort koordineringen byrådet burde satt i gang for lenge siden.

– Kollektivdekning til Fornebu har vært utredet i 30 år. De kunne de ikke skrinlegge dette prosjektet nå. At utbyggingen har gått på en voldsom budsjettsprekk, blant annet etter dårlig budsjett- og kostnadskontroll fra byrådet, må de først og fremst rydde opp i selv. Det er også en forutsetning i avtalen at kostnadene går ned, sier Rygg.

Rødt: – Vi folkevalgte har ikke hørt noe

Også Rødts gruppeleder Eivor Evenrud reagerer på byrådspartienes fremgangsmåte.

«De folkevalgte, vi i bystyret har ikke hørt noen ting om noe av det som ble presentert der i dag. Vi har ikke fått saken til behandling engang. Jeg aner ikke hva som ligger til grunn for den nye kostnadsfordelingen Raymond Johansen snakket om» skriver Evenrud på sin Facebook-profil mandag kveld.

«Vi ikke har fått en eneste side med sakspapirer til politisk behandling ennå. Siste mulighet for å behandle saken i bystyret var egentlig nå på onsdag. Men det blir ekstra møte i bystyret, og ekstra-ekstra-møte i fagutvalget. Det gir oss folkevalgte én dag fra utvalget og til bystyret på å behandle den største saken noensinne. Ofte føles det nyttig og viktig å være folkevalgt. I dag er ikke er slik dag» skriver Evenrud.





