– Jeg gleder meg noe helt vanvittig. Det kan bli ny rekord hvis folk kjenner sin besøkelsestid. Det er jo forsamlingsretten og det å gå under faner og flagg vi har savnet mest etter to år med 1. mai på nett, sier Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo, til FriFagbevegelse.

Hovedarrangementet i Oslo på arbeiderbevegelsens dag er toget fra Youngstorget. Årets hovedparole er «Mot økte forskjeller – arbeid, bolig, utdanning og velferd til alle».

