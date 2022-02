Oslo har åpnet – hva er på programmet?

Lørdag

Blådressen – åpningshelg

Arbeidermuseet

Åpner 11:00

Hvor mye arbeid og kunnskap ligger bak et klesplagg av en slik kvalitet at det kan følge en person gjennom et helt voksenliv? Det er spørsmålet denne utstillingen introduseres med. Og sammen med tekstilkunstner Franz Scmhidts er det kanskje akkurat det vi skal finne ut av, når Arbeidermuseet åpner dørene på lørdag.

Gratis

Albert Åberg 50 år (Bok-Makaren AB)

Albert Åberg fyller 50 år Trikkestallen

Trikkestallen

12:30 (urpremiere) og 14:30

Albert Åberg fyller 50 år, og i Trikkestallen feires det med splitter ny forestilling. Bli kjent på ny – eller for første gang – med Albert Åberg og hans ganske hverdagslige, men likevel trivelige univers.

Pris: 224 kroner

Nationaltheatret. (Lise Åserud/NTB)

Shakespeare-omvisning på Nationaltheatret

Nationaltheatret

13:00

Opplev Nationaltheatret slik publikum sjelden får se det. Hør hvordan Shakespeare påvirket teaterkunsten mens du vandrer rundt på Nationaltheatret.

Pris: 140/70

De tre bukkene bruse på tre språk – Barnas lørdag på Grünerløkka Deichmann

Grünerløkka Deichmann

13:00

Deichmann ferier morsmålsdagen med fortellerstund på flere språk. Opplev De tre Bukkene Bruse på tre forskjellige språk på Deichmann Grünerløkka.

Gratis

Byens spor på Nationaltheatret. (Lars opstad)

Byens spor på Nationaltheatret

Nationaltheatret

17:30

Byens spor, det storslåtte verket om Oslo i etterkrigstiden, skrevet av Lars Saabye Christensen har nå blitt til teater. Kan sees på Nathionalteateret lørdag.

Pris: 620

Mens vi venter på no godt med Ine Jansen og Linn Skåber Foto: Erika Hebbert. (Erika Hebbert)

Mens vi venter på noe godt

Nationaltheatret – Kanonhallen på Løren

18:00

Nyskrevet, eksistensiell komedie med Linn Skåber og Ine Jansen. Da Linn og Ine ikke fikk lov å spille Mens vi venter på Godot fordi de var kvinner satte Linn seg like godt ned og skrev sitt eget stykke.

Pris: 520/495

Raske menns 19-års jubileumsshow

Latter

18:00 og 21:00

Raske menn Orker ikke vente lenger, og står for første gang på fire år sammen på en scene. Et show som ifølge Latter vil «ose av nostalgi, latter og pur glede «.

Pris: 585

Serendip

Norsk Musikkhøgskole og Salt

15:30 – 23:00

Serendip er en studentdrevet festival, arrangert av elever på Norges musikkhøgskole. De fremmer ny, hipp og spennende musikk inne alle rytmiske sjangre. – Vi har band fra Oslo, Trondheim, Kristiansand og til og med noen fra utlandet. LEAH, Mort Benny, Yeisy Rojas og DER BAUM, er noen av de vi gleder oss aller mest til. Vi føler oss veldig heldige med timingen, vi er jo en av de første festivalene etter gjenåpningen av Norge. Det er utrolig gøy!, sier arrangørene.

Pris: 200/100

AMOR FATIGUE – ET HELT VANLIG STANDUPSHOW MED NIETZSCHE SOM RØD TRÅD (unknown)

Amor Fatigue – Et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd.

Nieu scene

19:00

Et annerledes komishow med Lars Berrum på scenen. Intelligent, smalt og styrtmorsomt, lovordene er mange. Se showet selv på Nieu scene.

Pris: 300

Jenter som oss

Samfunnssalen

19:00

En nyskrevet musikal, basert på manusforfatterens eget liv, og om det å få være den man er. – Det er utrolig deilig å endelig få lov til å spille for folk igjen. Også kjennes det fint å få være med og fortelle historien i Jenter Som Oss, sier Arnar Aanes Bjorøy. Men gjenåpningen kommer med en viss bismak. – Det er sinnssykt deilig at kulturlivet får åpne for fullt, men mange kollegaer tvinges til å avlyse forestillinger fordi man plutselig har en haug billetter man må selge urimelig fort.

Pris: 625/445/250

Hits for quiz på Brød og Sirkus

Brød og Sirkus

19-21:00 (dørene åpner 17)

Pubvarianten av Beat for Beat, med liveband, kjente låter og morsomme oppgaver. Og vil du ikke synge foran publikum, slapp av, du slipper det. Det viktigste er tross alt å vinne quizen. Max 6 pr. lag.

Castaway Hounds (unknown)

Castaway Hounds

Blå

20:00

Direkte fra tjukkeste bibelbeltet kommer Castaway Hounds. Jeg tok en rask prat med de og fikk forklart musikken deres slik «Vi låter som soundtracket til en husfest som er så bra at eieren ser seg nødt til åbrenne sofaen i hagen søndags morgen. Det er rock du danse og ta dumme valg til, og det skal vi gjøre i morgen». Gjengen har ikke spilt konserter siden før coviden lamma oss.

– Det er digg at Norge har åpna igjen, men også bittersøtt. Kulturnæringa lider og vi har mista en støtteordning som mange spillesteder sårt trenger. MEN jeg håper at hele Norge har mobilisert bedre enn forrige helg … Kom deg opp av sofaen, gå på konsert! Aller helst på vår, sier bandet.

Pris: 250

Dakha Brakha

Cosmopolite

20:00

Det ukrainske selvutnevnte «etno-kaos»-bandet Dakha Brakha stiller med dunkende trommer, cellomurring, crimsonperler og lammeullshatter når de inntar Cosmopolitan scene på lørdag. Nært tilknyttet hjemlandet, men likevel et kultfenomen også blant internasjonalt publikum. Ukrainske folketoner med elementer fra både afrikanske, arabiske, bulgarske og ungarske stilretninger.

Pris: 350/300

Klub Kowloon press Tecnodrome.

Blå

23:00-til langt på natt

Og vil du rave på klubb til langt ut i de sene nattetimer spiller søstrene i duoen Tecnodrome opp til raske techno-rytmer og fest på Blå.

Inngang: 150

Søndag

Saklig søndag – Revolusjonen vil bli strømmet

Litteraturhuset

13:00

Debattjournalist i Klassekampen Caroline Tromp snakker om hvorfor hun mener kulturkrigen i all hovedsak er medieskap, og at den henger tett sammen med dagens medierevolusjon. Om høyreekstreme miljøer, valgkamp i USA, nettdebatt og litt til.

Gratis (mulig å forhåndsbooke, for å sikre plass)

Klassisk søndag på Munch. (Unknown)

Klassisk søndag på Munch

Munchmuseet

14:00

PÅ Munchmuseet spiller musikere fra Oslo Filharmoni denne søndagen pianotrioer av Ludwig van Beethoven og Clara Schumann.

Pris: 250/150 (under25)





LOVE with obstacles & If i could wish for something / Dora Garcia

Kunstnernes Hus

18:00

Filvisning på Kunstnernes Hus. De to filmene er en del av Dora Garcias langfilmprosjekt Amor Roo, en studie av arven etter Marxist-feminist Alexandra Kollontaj.

Pris: 100

