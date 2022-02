Oslos gater er fulle av is, men kommunen strør tonnevis

– Det er utfordrende for oss nå. Det smelter om dagen og fryser om natta. Vi gjør strøtiltak på et klokkeslett, og så to timer etterpå ser det ikke ut som om vi har vært der.

Det sier Oslo kommunes brøytesjef, Joakim Hjertum i Bymiljøetaten til Dagsavisen. Han forteller at vinteren har vært tung å håndtere for de som skal strø og rydde i Oslos gater.

– Man kjemper en litt tapende kamp. Det smelter ikke ordentlig, og så fryser det på igjen. Vi må bruke store, tunge maskiner, fordi isen er så hard. Det holder ikke med vanlig traktor i år, sier Hjertum.

Ikke siden vinteren 2017 og 2018, da isen lå så tjukt i Oslos gater at det knapt var mulig å kjøre bil her, har Bymiljøetaten strødd så mye som i år.

Vinteren 2017/2018 var det så tjukk is at man knapt kunne kjøre gata ned med en vanlig bil, sjøl på Vålerenga. (Aslak Borgersrud)

Allerede har det blitt strødd 22.875 tonn med singel og 23.354 tonn salt i Oslo. Det er omtrent like mye som ble strødd i forrige vinter totalt. Og mer enn året før der igjen. Og det er fortsatt mye igjen av vinteren.

– Vi ligger nesten an til nivået fra isvinteren 2017/2018. Den var utfordrende. Da var vi oppe i 38.000 tonn grus. Vi begynner å nærme oss det nivået, sier han.

Tusenvis av klager

Folk klager, også. Totalt har det kommet 4338 bymeldinger om vinterdrift i Bymiljøetatens systemer i vinter. Folk klager både på for lite og for mye strøing.

– Vi takker for at folk engasjerer seg og ønsker at det skal se bra ut. Vi får henvendelser både på for mye salting og for lite salting, sier Joakim Hjertum.

Joakim Hjertum er seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten. (Hilde Unosen)

– Hvordan ser det ut framover, da?

– Det meldte været blir veldig interessant den neste uka. Det er litt kuldegrader og litt nedbør. Det bikker over og under null. Så nedbøren kan komme både som snø og sludd og regn. Det ser veldig vått ut.

– Og det betyr trøbbel?

– Det kan gå begge veier. Enten vil regnet løse opp isen, eller så er bakken så kald at det vil fryse på, og bygge seg mer is. Men vi får ta det været vi får, og se hvilke tiltak vi må gjøre til uka, sier han.

[ Gatene er gråhvite av salt, men det betyr ikke at det saltes mer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen