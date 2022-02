Her er reven på jakt etter pølsesnabb midt i byen. Men er det virkelig mer byrev enn vanlig?

På en nattlig jakt etter påfyll av energi kom Dagsavisens leser denne helga over en rev i byen. På sjølveste Harald Hårdrådes plass, ellers foreviga i Lillebjørn Nilsens sang om Tanta til Beate var det altså ikke duene som var på leiting etter mat, men et dyr som ellers vanligvis holder til i skog, ikke på asfalt.

– Den var ikke sjenert. Den stoppa opp og så på meg i tjue sekunder. Så fikk jeg litt hetta, fordi den virka så veldig lite redd.

– Jeg tenkte det gir ikke mening at den er så usjenert. Det er meninga at den skal ha hetta for meg. Den kom opp trappene fra undergangen, det var nesten som om den venta på bussen, liksom, sier forteller Georg Tømta Nikandrov.

Aldri mer snakk om

Det er ikke første gang det har vært rapportert om rev i Oslo i det siste. Men likevel verdt å sjekke med myndighetene. Heldigvis har kommunen en på jobb med peiling på rev. Tea Turtumøygard er biolog og vilt- og naturforvalter i Bymiljøetaten i Oslo. Eller reveansvarlig, da, om du vil.

– Er det revevinter i år, eller?

– Vel, i den tiden jeg har jobba i Bymiljøetaten, så har det nok aldri vært mer snakk om enn nå, sier hun.

Turtumøygard forteller at det tok seg veldig opp med dyreobservasjoner i Oslo rundt mars 2020. Og det var jo nettopp da byen stengte ned første gang på grunn av korona. Det er ikke nødvendigvis en tilfeldighet.

– Det kan være en koronaeffekt. At folk er mer hjemme og i større grad følger med på hva som skjer i hagen og nærområdet, og at folk kaster beholdere med takeout-mat rett på gata.

Dessuten, påpeker Turtumøygard, det føles nok ganske oppsiktsvekkende for folk å se villdyr fra skogen midt i byen, noe som fører til at folk i stor grad legger merke til det.

– Hvis ti mennesker har sett rev på Grünerløkka, så er det ikke nødvendigvis ti rever. Kanskje de ti har sett den samme reven? Vi har ikke holdepunkter for å si at bestanden har økt, sier hun.

Stille i gatene kan gi mer rev

– Men kan det være de har trukket mer inn mot sentrum?

– Det kan jo hende. I starten av korona var det jo også mye mer stille i gatene. Det er klart, når vi ser rev på Nasjonalteatret, det er jo uvanlig.

– Hvorfor skjer det?

– Det ligger en pølsesnabb her og en kebab der, så det er vel lett å spise seg mett, da.

– Det er observert en på Hårdrådes plass. Er det rart?

– Akkurat i Gamlebyen er det ikke så rart uvanlig å se rev, der har vi jo Ekebergskråningen i nærheten. Så det er mer oppsiktsvekkende på Nasjonalteatret. Da har de gått ganske langt på asfalt. Men reven er et streifdyr som kan bevege seg over forholdsvis store områder på leting etter mat.

Ville dyr i Oslos gater fører iblant konflikt med seg. Turtumøygard forteller at det stort sett er grevling og måker folk er rasende på. Rundt mars våkner grevlingen fra vintersøvn. Utsultet etter flere måneder uten mat kan den endevende plenen og blomsterbedet, og vekker i samme slengen sinnet til huseiere i nærheten. Så kommer måkehekkingen.

– De bråker jo noe veldig i noen uker mens hekkingen pågår, og da er det alltids noen som vil skyte dem, sier Turtumøygard.

Måker er et fast innslag i byen. Her en liten flokk som koser seg mellom Finansdepartementet og Høyesterett i Oslo sentrum. (Aslak Borgersrud)

– Da er mitt budskap: Vær så snill, aksepter at de er her. Gi dem litt plass. Vær tålmodige med dem. Det er deres by også.

Grevling og rådhusfalk

Hun forteller at hun stadig møter naturforvaltere i andre byer som er misunnelige på Oslo, som har et rikt dyreliv til by å være.

– Vi har rådyr, elg, grevling, rev og til og med vandrefalk som hekker i Østmarka og kan observeres på rådhuset. Vi er veldig heldige, sier hun.

Dersom grevlingen oppleves veldig plagsom, har hun et ukonvensjonelt tips:

– Få mannen i huset til å tisse på plenen. Grevlingen har svært god luktesans, og vil oppfatte det som at dette territoriet er opptatt. Men det må være fra en mann, for det er noe med feromonene i urinen, som ikke finnes hos kvinner. Tipset er selvprøvd og godkjent, sier hun og ler.

Til grevling-sinte huseiere som ringer pleier hun i stedet å fortelle noe annet og mer tiltalende: Grevlingen spiser brunsnegler.

Men tilbake til reven. Den søte lille krabaten er ikke bare i Gamlebyen. følge Artsdatabanken har det vært observert rødrev både på Møllergata skole, Oslo S og … upassende nok, Ulven. I vinter har det vært flere observasjoner på uvanlige steder.

Rev i Spikersuppa

For eksempel var det for noen måneder siden rev på glattisen i Spikersuppa midt i sentrum. Den grådige reven skal ha forsynt seg av opptil flere rotter, mens skøyteglade barn forskrekka så på. Det ble omtalt på NRK.

På øyene er det flere rever, på Malmøya har det vært rever som har gått inn i husene til folk.

– Det er sånt som skjer når revene blir matet. Da mister de litt av den naturlige skyheten de har ovenfor mennesker, og kan oppleves som uredde og nærgående. Vi i Bymiljøetaten fraråder derfor sterkt mating av rev og andre ville dyr. Man gjør dem en stor bjørnetjeneste.

– Men de er jo så søte!

– Ja, de er fryktelig sjarmerende. Jeg så en video med en rev og en katt som lekte. De er veldig lekne og harmløse, egentlig. Vi burde jo egentlig være glad for at vi har så mange dyr i Oslo.

Denne reven har kanskje tatt turen fra Ekeberg til Gamlebyen for en liten kebab. (Georg Tømta Nikandrov)

… og bever på Hellerud

– Er reven den nye rotta?

– Øhh, nei. De formerer seg ikke på den måten. Rotter blir jo veldig fort mange flere. Men reven er en opportunist som tar det den får, den er veldig tilpasningsdyktig.

– Gjør de noe skade?

– Nei, da. Og rabies er jo ikke noe å bekymre seg for i Norge.

– Hva er det rareste dyret dere har sett i Oslo?

– En bever ble påkjørt på Hellerud T-banestasjon for noen år siden. Det synes jeg var rart. Det er jo ikke et rart dyr i Oslo, men et rart dyr på Hellerud T-bane. Det er ikke sånn du forventer å se i byen.

