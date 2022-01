Nå kan alle over 18 få tredje dose i Oslo

Dette melder Helseetaten i Oslo kommune i en pressemelding. Tilbudet om drop-in gjelder alle innbyggere i denne aldersgruppen, uavhengig av bostedsbydel, skriver de.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan åpne drop-in tilbudet for enda flere, og håper det gjør at nye og gamle kommer innom og tar vaksinen. Ellers er vi i gang med timeinnkalling av alle over 18 år for oppfriskningsdose, og jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene, forteller byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen i pressemeldingen.

[ Hva gjør unge hvis foreldre sier nei til vaksinen? ]

Helsebyråd Robert Steen under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om håndteringen av koronasituasjonen i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

I tida som kommer vil også tilbudet utvides til de andre vaksinesentrene i Oslo, men enn så lenge er det Stovner som gjelder.

Er man mellom 18 og 44 år og allerede har fått innkalling til oppfriskningsdose, er det anbefalt at man beholder timen sin. Det skal gå minst 20 uker mellom andre og tredje dose, opplyser kommunen.

– Vi håper og tror at dette tilleggs-tilbudet vil bidra til at befolkningen som ønsker det får mulighet for å ta vaksinen noe tidligere, enn å måtte vente på å bli innkalt i sin aldersgruppe, forteller leder av vaksineprogrammet i Oslo kommune, Tina Arnesen, i samme pressemelding.

Når kan du ta dropin-vaksine på Stovner?

Åpningstider for drop-in uke 1 (3.-9. januar):

Det er stengt hver dag mellom 11:30-12:30.

Torsdag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Fredag: 09:00- 15:00, 15:30-19:30

Lørdag: 09:00-15:00 Søndag: Stengt

Åpningstider for drop-in uke 2 (10.-17. januar).

Det er stengt hver dag mellom 11:30-12:30.

Mandag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Tirsdag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Onsdag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Torsdag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Fredag: 09:00-15:00, 15:30-19:30

Lørdag/søndag: stengt.

Kommunen opplyser at man ikke er garantert å få vaksine ved oppmøte, da det avhenger av ledig kapasitet. Det kan også bli ventetid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen