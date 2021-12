Christen Krogh ny rektor ved Oslo Met

– Styret har i dag ansatt en godt kvalifisert rektor. Christen Krogh har bred erfaring fra akademia og næringsliv og vil kunne styrke universitetets posisjon nasjonalt og internasjonalt, sier styreleder Trine Syvertsen.

Krogh begynner i jobben 15. februar.

– Oslo Met er en av de viktigste leverandørene av kunnskap og kompetente kandidater til prioriterte områder i samfunnet. Å jobbe for å styrke dette ytterligere, og samtidig bidra til at universitetet tar en enda mer aktiv plass i den offentlige debatten, er jeg svært motivert for, sier han.

Krogh kommer fra stillingen som prorektor ved Høyskolen Kristiania, hvor han har hatt ansvar for høyskolens strategi for samarbeid med arbeidslivet. Før det var han avdelingsdirektør i Forskningsrådet, utviklingsdirektør i Opera Software og forskningssjef i SINTEF.