Utelivsgründer: – De menneskelige hensynene er verst

– Hvordan skal vi holde det gående med 100 prosent på jobb, når omsetningen er på 20 prosent? spør Karl-Henning Svendsen.

Han er administrerende direktør i en av Oslos utelivsgiganter, Noho Norway, som driver en lang rekke utesteder i hovedstaden, inkludert Kulturhuset, Grisen, Youngs og Eilefs Landhandleri.

– Vi har full forståelse for restriksjonene. Smitten er på sitt høyeste, den må ned, så jeg forstår at noe må gjøres. Men jeg synes ikke at kompensasjonsordningen treffer så målretta som det blir påstått. Finansministeren sier at de gjeninnfører den gamle med noen små justeringer. Men den støtter bare faste uunngåelige kostnader, som husleie og strøm. Ikke lønn. Det er en skuffelse. Før pressekonferansen var LO veldig tydelige på sitt krav om lønnskompensasjon til de ansatte, siden denne regjeringen skal være «for folk flest». Jeg trodde LO og Arbeiderpartiet gikk hånd i hånd, sier Svendsen til Dagsavisen.

Allerede nedgang

Noho har kafeer og restauranter i porteføljen. Alle stedene merket ifølge Svendsen tydelig nedgang i omsetningen da regjeringen innførte nye restriksjoner torsdag 2. desember.

– Vi er ned førti prosent denne helga målt mot den forrige. Hjemmekontor gjør at lunsjen utelunsjen forsvinner. En meters avstand og stenging ved midnatt gjør at vi sitter igjen med rundt tjue prosent av omsetningen, det vet vi av erfaring. Og det er for oss, som har ulike konsepter. Nattklubbransjen taper alt. Med en lønnskompensasjon kunne vil holdt alle i arbeid, kjørt kursing og drevet kompetanseheving. Uten blir det vanskelig, sier Svendsen.

Trist usikkerhet

Flere restauranter må nå kaste varer som ikke blir brukt. Men det er ikke det verste, mener Svendsen.

– De menneskelige hensynene er verst. Det er trist for de ansatte, som kan risikere permittering for tredje gang på tjue måneder. Det er to-tre uker til jul. Strømprisene er høye, boligprisene øker, og noen er usikre på om de kvalifiserer til hjelp fra Nav, fordi det ikke har gått lenge siden forrige permittering. Jeg føler veldig på usikkerheten mange utelivsansatte har. Det er folk som har valgt en bransje som handler om at andre skal ha det gøy, og som alle elsker når vi bruker den, sier Karl-Henning Svendsen i utelivsselskapet Noho.

