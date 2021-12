Byrådet i Oslo skal ha møter med helsemyndighetene utover kvelden

– Det er ingen tvil om at de (FHI og Helsedirektoratet, red.anm.) ikke opplever at de har god nok oversikt og at smitten er veldig høy. Det er masse usikkerhet. Jeg vet ærlig talt ikke hva anbefalingene vil være utover i dag og i morgen, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, da han orienterte forretningsutvalget i Oslo om koronasituasjonen mandag, skriver Avisa Oslo.

Han påpekte at mye kan skje de nærmeste timene og dagene. Foreløpig holder Oslo seg til de nasjonale tiltakene som regjeringen har bestemt, og må eventuelt vente 14 dager med å innføre en lokal koronaforskrift.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har til NRK varslet at det vil komme nye koronatiltak tirsdag.

