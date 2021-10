Person skutt på Stovner, opplyser politiet

Saken er sist oppdatert 22.26

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.18 mandag kveld.

– Vi fikk melding om at en person var skutt utenfor Stovner senter. Da sendte vi selvsagt store ressurser, og vi er nå i gang med søk for å finne gjerningsperson, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Bilder fra stedet viser et større avsperret område nedenfor hovedinngangen til Stovner senter. Lie opplyser at det var flere vitner til hendelsen, og at politiet snakker med folk på stedet.

– Vi er godt i gang med den innledende etterforskningen, sier Lie.

Det er både politihelikopter og hundepatruljer på stedet.

Vedkommende som ble skutt, ble fraktet til sykehus, men tilstanden til vedkommende er uavklart.

#Oslo. Vi har rykket ut til Stovner senter etter meldinger om at en person er skutt på stedet. Dette medfører riktighet. Vi har mye politi på stedet. Fornærmede er kjørt sykehus. Tilstand uavklart. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 25, 2021

