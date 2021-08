Åpner festivalhøsten med hiphop på haugen

Alt er ikke stengt, yo! Fredag og lørdag denne uka arrangeres en splitter ny hiphop-festival. På scena står både Oslo-band og nasjonale helter.

– Vi må dra i gang kulturlivet igjen, sier Christian Fure.

Han er daglig leder i Natt og Dag, som arrangerer festivalen, og dermed en slags sjef for den lille todagersfestivalen.

Christian Fure er daglig leder i Natt og Dag, og ansvarlig arrangør for 3XH-festivalen.

– Spesielt for de som ikke får så mye bookingjobber hos de store festivalene og har vært skikkelig blakke under pandemien, legger han til.

Fure forteller at det er plass til 600 publikummere på det som vanligvis er en uteservering på toppen av parken, men denne helga er festivalområde. Lørdagen er allerede utsolgt, men hvis du leser dette fredag skal det fortsatt være mulig å pile bort og kjøpe billett i døra. Hvis du for eksempel har lyst til å se Kamelen. Han går på scena klokka 21.

Ansvarlige former

Tidligere denne sommeren har St. Hanshaugen vært berykta for både bråk og tett parkliv. Nå er pandemien ennå litt mer på hell, og Fure tror akkurat det skal gå bra.

– Noen av naboene setter kanskje ikke pris på enda mer lyd herfra. Men det har vært viktig for oss å gjøre det i organiserte og ansvarlige former. Så vi bråker til ti, sier han.

Men noen soleklar band-anbefaling er vanskelig å få ut av sjefen.

– Jeg er vokst opp på nittitallet, så jeg er ikke vant med den autotunen. Hilsen gamlefar, sier Fure.

Noen som folk ble sjokka over

Isak Brodahl har stått for bookinga av festivalen. Han forteller at de har prøvd å booke mest mulig Oslo-band.

– Jeg har heldigvis litt mer kompetanse på det enn de andre bønda jeg jobber med her oppe. Så jeg har snakka med de lokale heltene, sier han.

Jonas Benyoub fikk besøk på scena av Britz da han spilte festivalkonsert på Sankthanshaugen fredag kveld. (Aslak Borgersrud)

Brodahl, også kjent som DJ Isakoslo, sto bakerst på scena og styrte musikken på flere av de første konsertene fredag. Han mener dette er den første hiphopfestivalen i Oslo siden Interstate-festivalen i 2004, hvor G-Unit og 50 Cent spilte. Akkurat sånn blir det ikke på Haugen i helga. Bare Kamelen kommer utenbys fra.

– Jeg booka de lokale jeg synes er fete. Det er noen folk kanskje ikke har hørt om ennå, og noen som folk ble sjokka over at vi fikk booka. Nå har Bianca akkurat gått av scenen. Hu er jo et stjerneskudd, sier han.

Navnenostalgi

For eventuelle hiphop-nørds vil forresten selve festivalnavnet kunne vekke noen gamle minner. 2XH-festivalen var navnet på en legendarisk hiphop-festival i Trondheim på starten av 2000-tallet, som inneholdt både fantastiske konserter, store hiphop-skandaler og samla en ung og kranglevoren hiphop-scene. Arrangert av gudfar for trøndersk hiphop, Torstein Holen. Christian Fure påstår, ganske lite overbevisende, at navnet 3XH ikke er stjælt derfra.

– 3XH er bare fordi vi har kjørt et konsept som heter hiphop på Haugen, sier han.

– Så du har ikke spurt Torstein om det er greit?

– Nei, jeg har ikke det altså, smiler han.

Programmet

Fredag spiller DJ IsakOslo og DJ Beatriixx, Bianca, Jonas Benouyb, Britz og T-section før Kamelen avslutter klokka 21.

Lørdag spiller Dj IsakOslo og DJ Beatriixx, Lauren, Amara, Undergrunn, Siyabång og B-boy Myhre.

Tidlig kveld hadde noen hundre hiphopentusiaster tatt turen til 3XH-festivalen på Sankthanshaugen. Senere samme kveld skal Kamelen spille. (Aslak Borgersrud)

