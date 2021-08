Nå kommer ferie-smitten til Oslo. Men byråd Robert Steen er ikke bekymret

– Dette er som forventet. Helt siden pandemien kom har smitten gått opp etter hver eneste ferie.

Det forklarer Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap). Dagsavisen har ringt han for en kommentar til den siste smitteoppgangen i hovedstaden. Onsdagens tall sier 81 nye smittede. For bare et par uker siden var tallene veldig mye lavere. Men veldig bekymret, det blir ikke byråd Steen.

– Årsaken er økt mobilitet, økt sosial omgang og redusert avstand. Det ser ut som om når vi tar ferie, så tar vi også litt ferie fra de grunnleggende smittevernreglene, sier han.

Han knytter tallene til sommerferien. Og han har tall som dokumenterer det.

– Jeg har laget meg en liten oversikt over de som ble smittet nå i uke 29, 30 og 31. Av 606 som har oppgitt smittested er det 321 av dem som har sagt at de er smittet utenfor Oslo. Det er 53 prosent.

Av gruppa som er smittet utenfor Oslo har et stort flertall blitt smittet i utlandet. Men en del er også smittet i andre deler av Norge. Bare 29 personer har ikke oppgitt noe smittested.

– Nå må vi ta den kuren som skal til for å få ned tallene igjen. Det er som når du kommer hjem fra ferie med noen kilo ekstra. Så må du trene dem av deg igjen, sier han.

Økte med 80 prosent forrige uke

Smitten er altså i kraftig vekst. Lørdag 24. juli var det bare 10 nye smittede i Oslo. Onsdag denne uka var det 81. Men det tallet vil ikke Robert Steen gå med på å diskutere.

– Jeg ønsker ikke å se på enkeltdagstall. Men ser du på uketallet, så økte det med 80 prosent forrige uke, og fortsetter å øke denne uka.

– Det er ikke dramatisk. Men vi skal forstå det som skjer og være flinke til å overholde gode smittevernrutiner, så vi får tallene nedover, sier han.

Steen mener vaksinetallene nå er såpass gode at vi vil oppnå flokkbeskyttelse. Og at folk er flinke til å teste seg.

– Men skulle tallene doble seg et par ganger er vi i en situasjon som ikke er så behagelig.

For tross høyere smittetall er det bare fire personer innlagt på Oslo-sykehusene for korona.

Håper på flere doser

Tidligere i pandemien har det vært et krav om at folk som jobber nært med ubeskyttede, for eksempel i skoler og barnehager, skulle bli prioritert i vaksinekøen.

– Staten ønsket ikke å prioritere de gruppene. Der står den diskusjonen fortsatt, sier byråd Steen.

– Kan dere ikke bare gjøre det selv, da?

– Jeg tror det er vanskelig for kommunen å avvike fra prioriteringsreglene som staten har bestemt. Det er fortsatt en del 55-64-åringer som ikke har fått andredosen sin, og det er veldig viktig at staten har en sterk føring på vaksineprioriteringene, sier han.

– I Oslo er ennå ikke alle vaksinert med første dose. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere hvordan vi kan nå ut til så mange som mulig så fort som mulig, dette inkluderer også lærere og barnehageansatte.

– Er det noe håp for oss halvvaksinerte å få tilbud om å få andredosen raskere enn planlagt?

– Det håper jeg på, men det vil være avhengig av at vi klarer å skaffe flere doser til Norge og Oslo enn det som ligger i dagens planer. Er vi heldige og dyktige, så kan vi begynne å nærme oss fullvaksinerte i siste halvdel av september. Det er faktisk ikke så lenge til, sier Robert Steen.

