31 elsparkesyklister bøtelagt i Oslo på en drøy time

I løpet av en drøy time ble 29 personer stanset for å ha kjørt på rødt lys, mens to personer fikk forelegg for å ha vært to eller flere på elsparkesykkelen, melder Aftenposten.

Det er Oslo-politiets fjerde kontroll av elsparkesyklister i Oslo sentrum de siste dagene. Politiets patrulje i krysset mellom Torggata og Hausmanns gate onsdag førte til forelegg på 43.700 kroner.

– Jeg synes 31 reaksjoner på fem kvarter er mye. Fredag hadde vi 19 reaksjoner på én time. Nå er dette vår fjerde kontroll siden fredag. Så det er et høyt tall. Det tok ikke mer enn fem minutter før vi hadde stoppe de tre første i dag, sier Kenneth Skogheim i Oslo politidistrikt.

Oslo skadelegevakt behandlet over 400 skadde etter elsparkesykkelulykker i juli, som er nær det dobbelte av i fjor. Det er grunnen til at politiet nå øker trafikkpatruljeringen av Oslos gater.

Men de færreste som ble bøtelagt onsdag, angret på å ha kjørt på rødt lys.

– Jeg føler at jeg kjører trafikksikkert. Det var ikke en eneste bil på veien da jeg kjørte. Jeg vil fortsette å kjøre på rødt så lenge det er klart og trafikksikkert, sier en mann før han 1.300 kroner fattigere suser av sted mot Oslo sentrum.

