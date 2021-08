Bybetjenter i Oslo blir spyttet etter og drapstruet

Seksjonssjef Bjørn Håvard Hynne i Bymiljøetaten (t.h.) sier at bare en brøkdel av situasjonene de er ute for eskalerer. Her er han på befaring i forbindelse med tiltak for å forhindre at sparkesykler i byen skal være til hinder sammen med bybetjent Humma Husain (t.v.). (Lise Åserud/NTB)