34.000 koronavaksinedoser i Oslo kan gå ut på dato

– Det er en superdugnad som foregår for å få satt disse vaksinene, fra befolkning til helsepersonell, sier vaksinekoordinator Anja Bergenhus i bydel Nordre Aker til Aftenposten.

Helseetaten har lagt en plan for å få fordelt dosene ut til bydelene. Flere aldersgrupper får nå beskjed om at de kan få sin dose nummer to før skjema, i Nordre Aker opp mot fire uker tidligere.

– Vi flytter dem som har hatt timer tidlig i september, til neste uke. Flere innbyggere får forkortet intervallene sine fra 12 til 8 uker, sier Bergenhus.

