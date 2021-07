24 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

24 tilfeller er to flere enn på fredag, og 14 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 21 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Frogner. Der ligger smittetrykket på 78 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert fire nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Nordstrand (74) og St. Hanshaugen (69).

Bydel Alna har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 18 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble ikke registrert noen nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.663 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Fortsatt synkende smittetrend nasjonalt

Det siste døgnet er det registrert 134 koronasmittede i Norge. Det er 22 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 177 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 188, så trenden er synkende.

Ved midnatt natt til søndag var det utført 6,2 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 133.100 personer testet positivt.

Til nå har 3.027.057 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.590.323 personer har fått andre dose.

Fredag var 27 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før. Tallene oppdateres ikke i helgen.

Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.