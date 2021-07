Kunne jeg blitt en konspirasjonsteoretiker?

Vi sitter i hver vår dype lenestol i terapirommet til psykolog Cathrine Moestue. Etter å ha snakket med lederen for senteret for ekstremismeforskning, professor Tore Bjørgo og psykolog Cathrine Moestue som er ekspert på manipulasjon og hersketeknikk, og som selv har personlig erfaringer med å bli fanget inn av en konspirasjonsteori og indoktrinert til medlemskap i en lukket gruppe, må jeg stille dette uhyggelig spørsmålet: Kan også jeg bli lurt av konspirasjoner? Hun svarer med et spørsmål som er litt morsomt, men også ubehagelig.

– Husker du det ryktet som gikk en gang i tiden, om at Paul McCartney var død?

Spilte plater baklengs

Selvfølgelig husker jeg det. På syttitallet gikk det en konspirasjonsteori som gikk ut på at Paul MCcartney var død. Og at Beatles hadde funnet en dobbeltgjenger som spilte rollen som Paul på konserter og bilder. Bevisene var mange, og lette å få øye på når du først ble engasjert. Og ja, jeg er en av de som lette etter koder og tegn ved å analysere platecovere og forsøke å spille utvalgte beatleslåter baklengs for å høre om John Lennon virkelig stønnet «Paul is dead», slik det ble påstått.

– Ja, der ser du, sier Cathrine Moestue.

– Det er noe menneskelig over det, enten det gjelder hvorvidt en popstjerne er levende eller død, at man korser seg foran en viktig fotballkamp eller tenner et lys når en venn er syk. Dette er magisk tenkning, og vi kommer neppe til å slutte med det, selv om vi egentlig ikke tror så mye på det. Og så er jo også litt gøy.

Illuminati og romvesener

Ikke alle konspirasjonsteorier er like ille, noen er til og med litt komiske. Som det å tro jorda er flat. Eller at et romskip landet i Roswell i 1947 og at det amerikanske forvaret holder UFO-bevis skjult i Area 51, et øde ørkenområde nordvest for Las Vegas. At prinsesse Dianas død var et bestillingsverk fra den britiske kongefamilien, og at månelandingen aldri har funnet sted.

Å akseptere at et popidol dør som et hvert annet vanlig menneske av kjøtt og blod kan være mye å svelge for enkelte. Derfor er det stadig både Elvis- og Jim Morrison-sightings rundt i verden, og noen som hevder at Michael Jackson ble drept. Av Illuminati.

– Det er lett å le av eller la seg fascinere?

– Ja visst, det kan utarte seg som en artig skattejakt. Og vil du finne bevis så finner du dem. Vår hjerne er skapt for mønstergjenkjenning. Og når noe er uforklarlig så leter vi etter et mønster, noe gjenkjennelig og så liker vi å tro at ingenting er tilfeldig, sier Cathrine Moestue.

Coveret til Beatles' Abbey Road - rom for mye tolkning og mange konspirasjoner. (faksimile)

Alltid tvil

På trikken hjem blir jeg oppmerksom på en plakat laget av Oslo sporveier for å minne om at alle har vikeplikt for trikken. Bildet er en kopi av platecoveret til The Beatles «Abbey Road», som er et av bildene som ble hyppigst brukt som bevis for at Paul McCartney skulle være død: the fab four krysser gata i fotgjengerfeltet i Abbey Road. Først «presten» John i hvit dress, «begravelsesagenten» Ringo i svart og «gravgraveren» George bakerst i denim. Og nest bakerst «liket» Paul - i utakt og barbeint. Jepp, her var tydelige tegn - selv om vi kanskje ikke helt klarte å tro på dem sånn hundre prosent. Cathrine Moestues ord er verdt å huske:

– Det er alltid et element av tvil på bunnen.

