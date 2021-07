Få problemer under Oslos første helg med nattlig skjenking

Skjenkestoppen ved midnatt ble opphevet fra midnatt natt til 5. juli, og denne helgen er dermed den første uten begrensninger.

NTBs fotograf kunne fortelle om en del folk i Karl Johans gate og områdene rundt, men ikke bråk av noe slag.

Litt færre folk enn ventet

Det stemmer også med politiets oppfatning.

– Det inntrykket vi har, er at det har gått stort sett fint med de siste regelendringene for skjenking. Det har kanskje vært litt færre folk ute enn ventet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.

– De som har vært ute, har tydeligvis kjennskap til de nye reglene og har forholdt seg til dem, fortsetter han.

Oslo følger nå de nasjonale koronareglene for skjenking, noe som innebærer at ingen får komme inn etter midnatt, selv om stedene har oppe til klokka 3.

Operasjonslederen var spent på hvordan dette ville slå ut rundt stengetid, men kan melde at det så ut til å gå rolig for seg.

– I og med at ingen nye kommer inn etter klokka 12, har slippet fordelt seg fra midnatt og utover, sier han.

Han forteller også om noen ordensoppdrag ellers, men færre enn vanlig. Samtidig har det vært en del klager på støy fra private fester.

Knivstikking i Kongsberg sentrum

Ellers i landet har det kommet en del meldinger om fyll, vold og bråk.

I Trondheim ble den antatte gjerningsmannen i 40-årene løpt inn av politiet etter at han skal ha slått en fremmed person på et utested. Et annet sted ble en kvinne i 40-årene slått ned, og der ble den antatte gjerningsmannen i 20-årene senere pågrepet.

I Kongsberg sentrum ble en mann stukket med kniv. En politipatrulje var rett i nærheten og kunne pågripe den antatte gjerningspersonen. Offeret betegnes som ikke alvorlig skadd.

