56 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

56 tilfeller er tre flere enn på torsdag, men 28 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 65 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Søndre Nordstrand. Der ligger smittetrykket på 330 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, Siste døgn ble det registrert elleve nye smittede i bydelen.

Deretter følger bydelene Bjerke (168) og Gamle Oslo (162).

Bydelen Nordre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 56 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Siste døgn hadde bydelen ingen nye smittede.

Totalt er 36.000 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

[ Slik vil vi kle oss på den store åpningsfesten ]

Stigende smittetrend nasjonalt

Det siste døgnet er det registrert 339 koronasmittede i Norge. Det er 375 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 414 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 395, så trenden er stigende.

Ved midnatt natt til lørdag var det utført 5,6 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor.

I alt har 124.410 personer testet positivt.

Til nå har 1.631.293 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 967.110 personer har fått andre dose.

Fredag var 85 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

Til sammen er 783 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

[ Høyeste smittetall i Storbritannia siden 1. april ]