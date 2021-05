Politiet advarer foreldre om store ungdomssamlinger i helgen: – Frykter at overgrep skal skje igjen

Oslo politidistrikt kommer med advarselen på Facebook.

«Det har oppstått voldtekt og seksuelle overgrep i sammenheng med disse sammenkomstene. Ungdommene opplyser om at det noen ganger kommer eldre gutter til stedene de er, som ikke drikker. Disse eldre guttene gir komplimenter til berusede mindreårige, tar dem med inn i skogen og utsetter dem for seksuelle overgrep», skriver politiet.

Det var TV 2 som skrev om saken først.

– Vi har opplevd at ungdom i ungdomsskolealder er overstadig beruset. Det har oppstått voldtekt og seksuelle overgrep i sammenheng med ulike sammenkomster. De er sårbare når de er så unge, og det er det noen som benytter seg av, sier leder for nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Karin Storsveen, sier til kanalen.

– Det har skjedd overgrep av den typen i år, og vi vil informere om det. Vi frykter det skal skje igjen og vil ikke at noe skal skje ungdommene våre, sier Storsveen.

Nå kommer politiet med en klar oppfordring til foreldrene.

– Vi vet at når tenåringene blir beruset, er de ikke like gode til å ta vare på seg selv. Vi oppfordrer derfor alle foreldre og trygge voksne der ute til å følge godt med. Vit hvor barna er, og bidra gjerne med henting og tilstedeværelse. Snakk med ungdommene deres, og skap åpenhet slik at de kan ta opp eventuelle problemer. Bidra til gode holdninger og sunn fornuft, oppfordrer politiet.

