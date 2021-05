Mann siktet for voldtekt på Tøyen i Oslo

Ifølge Avisa Oslo ble mannen i 20-årene pågrepet tirsdag denne uka. Han har knyttet seg til hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld. Mannen er varetektsfengslet i fire uker, og han samtykket til dette.

– Bakgrunnen for at vi har pågrepet og siktet en person, er innhenting av videovervåking på stedet. Videoovervåkingen ble vist på Åsted Norge og medførte at vi fikk et tips fra publikum som mente å gjenkjenne personen på videoen, forteller politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt.

Overgrepet skal ha skjedd natt til 21. februar i år, og TV 2s Åsted Norge tok for seg saken 19. april.

