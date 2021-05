Dommen mot ambulansekapreren kommer om én uke

Dommen etter den dramatiske ambulansekapringen på Torshov i Oslo høsten 2019 blir avsagt i Oslo tingrett torsdag til uka klokka 15. Mannen står overfor en påstand om 12 års forvaring, med en minste minstetid på åtte år.

Ikke bare satte han en rekke liv i fare med villmannskjøringen på Rosenhoff og Torshov. Gjennom bevisførselen mener aktor han ved å kjøre opp på fortauet to steder måtte regne det som sannsynlig at folk på stedet ville kunne miste livet hvis han traff dem.

Tiltalen omfatter derfor drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor som trillet sine sju måneder gamle tvillinger i Åsengata utenfor Sandaker senter, og to politimenn et annet sted på Torshov.

Mannen nekter straffskyld for drapsforsøk og trusler mot politiet, men har sagt seg skyldig i resten av den omfattende tiltalen. Den gjelder blant annet oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og besittelse av våpen på offentlig sted.

