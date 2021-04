Vikingtidsmuseet får spesialtilbud for barn og unge

Vikingtidsmuseet på Bygdøy blir verdens viktigste formidler av vikingtiden når det åpner i 2025/2026. Med utgangspunkt i en unik arkeologisk samling vil publikum få innsikt i dagligliv og store samfunnsendringer som preget denne perioden.

Med støtte på 20 782 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB kan museet nå også realisere et spesialtilpasset tilbud rettet mot barn og unge. «Den store vikingreisen» blir et tilbud der hele familien kan prøve seg som forskere, og sammen løse morsomme og lærerike oppgaver.

Reisen starter med at deltagerne får en introduksjon og velger et av flere oppdrag med ulikt innhold og lengde. For å løse oppdragene må de utforske museets gjenstander, utføre eksperimenter og samarbeide for å avdekke et forskningsbasert bilde av livet i vikingtiden. Ved hjelp av digitale hjelpemidler, engasjerende aktiviteter og informative filmer, opplever deltagerne vikingskipene og andre utstilte gjenstander på en involverende og lærerik måte.

Det nye museet skal bygges i forlengelse av dagens museum på Bygdøy, og vil bli tre ganger så stort som i dag. (Kulturhistorisk museum/UiO)

Et museum med høye ambisjoner

Museumsdirektør Håkon Glørstad er glad for at Sparebankstiftelsen DNB nå bidrar økonomisk for å realisere «Den store vikingreisen».

– Vi har høye ambisjoner, men er avhengig av velvillige givere for å utvikle et optimalt tilbud til publikum, sier Glørstad.

Han gleder seg til å ønske barnefamilier og vennegjenger velkommen inn på det nye museet.

– Gjennom «Den store vikingreisen» vil barn, unge og voksne i mindre grupper kunne samarbeide og gjøre sine egne tolkninger av arkeologiske funn. De læres opp i kritisk kildebruk, og gruppene må diskutere seg fram til løsninger med kunnskap fra både samfunns- og naturvitenskap. Ulike grupper kan ende opp med ulike resultater, slik man også opplever i virkelige forskningsprosjekter, sier museumsdirektøren.

– Lærer historie gjennom lek

Sparebankstiftelsen DNB har lenge vært engasjert i det kommende Vikingtidsmuseet, og har vært spesielt opptatt av tilbudene som retter seg mot den yngre delen av befolkningen.

– Vikingtiden engasjerer mange og er en viktig del av fortellingen om Norge. Med «Den store vikingreisen» vil barn og unge få mer kunnskap, også gjennom å delta aktivt selv. Dette prosjektet er det spennende å være med på. Vi gleder oss til videre samarbeid med Vikingtidsmuseet, sier administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen.

Fakta Vikingtidsmuseet





Det nye museet bygges i forlengelse av dagens museum på Bygdøy.

Museet blir tre ganger så stort som i dag. Totalt blir det nye museet ca. 13 100 m2, hvorav ca. 5500 m2 blir utstillingsareal.

I tillegg til utstillingslokalene blir det butikk, restaurant, arrangementsfasiliteter og en museumspark som en integrert del av museumsopplevelsen.

Museet er en del av Universitetet i Oslo, og blir en ny type forskningsmuseum.

Besøkende skal overraskes og utfordres med ny kunnskap, nye perspektiver og nye funn.

---