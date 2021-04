Skrapa butikkhyller i hele byen: Dette er grunnen til at kokosmelka er borte

– Ja, det stemmer at det har vært og er noen utfordringer knyttet til kokosmelk.

Det skriver kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland i en e-post til Dagsavisen.

Vi har blitt godt vante i dette landet, og svært sjeldent er det mangel på noe som helst av næringsmidler. Du får det du vil ha, og skulle en butikk være tomme for en vare så er det ikke verre enn å gå på en annen butikk.

Men de siste ukene har det dukket opp et problem: Over alt er det tomt for kokosmelk. Hva er grunnen til dette? Kokosmelk er jo hermetisert og har lang holdbarhet. Kan det være grunnstøtingen av et skip i Suez-kanalen som har gjort at leveransene av kokosmelk fra Asia blir forsinket? Suez-ulykken er jo grunnen til at det nå er en uholdbar mangel på hagenisser i England.

Neida. For å finne kjernen av problemet må vi til kjernen av en rekke andre problemer det siste året: Koronaviruset.

Søyland i Norgesgruppen forklarer at det er to problemer koronaviruset har skapt for leveransen av kokosmelk.

– Det har vært større etterspørsel etter forbrukerpakninger enn det har vært mulig å få tak i, primært fordi folk har laget og spist vesentlig mer mat hjemme fordi restaurantene har vært stengt. Og frakt fra Asia er ustabil, blant annet grunnet mangel på containere, sier hun, og legger til:

– Situasjonen rundt Suez-kanalen har ingenting med dette å gjøre og dermed heller ingen innvirkning.

Det er dermed ikke skip fulle av kokosmelk som lurer rett rundt hjørnet etter en liten omvei rundt Afrikas horn.

