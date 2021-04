Hyller utelivets slitere i fotoprosjekt

Om du har tuslet forbi din nedstengte stampub i det siste, har du kanskje lagt merke til noe litt utenom det vanlige. På flere serveringssteder i Oslo henger det nå bilder av noen av dem som er rammet av at utelivet i Oslo er satt på vent, på ubestemt tid. Bartendere, servitører, leverandører – arbeidsfolk som ikke har hatt en jobb å gå til siden november i fjor, da kranene nok en gang ble stengt.

– Vi hadde lyst til å gi et ansikt til dem som har fått livet sitt snudd opp ned i over ett år på grunn av korona, sier Håvard Krohn-Holm til Dagsavisen.

Fotoutstilling

Han er en av tre personer bak fotoutstillingen #utsatt, de to andre er fotograf og bararbeider Nicolas Levy og Iren Moldskred, som også kommer fra utelivsbransjen.

– Jeg har jobbet i utelivsbransjen tidligere, nå jobber jeg for en ølleverandør i Oslo. Jeg har vært permittert store deler av koronaperioden, det samme har fotografen. Før jul kjedet vi oss, og tenkte at vi måtte finne på noe. Da oppsto denne ideen – vi ville vise fram menneskene som er fratatt arbeidet sitt.

Utstilling på Café Fiasco i Oslo sentrum. (Nicolas Levy)

– Vi ville vise fram dem på en måte som ikke er for aktivistisk, men også tydelig. Så slo det oss at det finnes ekstremt mange utstillingsvinduer i Oslo når alle barer og restauranter er stengt, og at det nettopp der kan være en god idé å ha en slik utstilling, sier Krohn-Holm.

Siden desember har det hengt bilder av bransjefolk på Café Fiasco, STOCK Spiseri & Drikkeri og The Good Knight i Oslo sentrum. Onsdag ble det hengt opp bilder på nabolagspuben Mysterud Bar på Sagene, og fredag står BD57 på Grünerløkka for tur.

– En fin markering

Irene Selle, daglig leder på Mysterud Bar, synes det er fint at fotoprosjektet setter søkelyset på menneskene bak de stengte kranene.

– Blakke bransjefolk. Tiende november var siste gang jeg lukket dørene. I tillegg holdt vi stengt to måneder i mars og april i fjor, så nå er vi snart inne i vår åttende måned. Det er en helt ny hverdag. Man har hatt det sosialt, jobbet kreativt, kommet tett på folk, og så plutselig er man sofasliter.

Onsdag ble det hengt opp bilder på Mysterud Bar på Sagene. Fredag står en ny utstilling for tur. (Nicolas Levy)

Selv har hun fått en midlertidig jobb på Vinmonopolet, men hun tenker på alle bransjekollegene som i lang tid ikke har hatt en jobb å gå til, og som heller ikke vet når det kommer til å skje.

– Jeg synes fotoutstillingen er en fin markering av at det faktisk er arbeidsplasser som forsvinner. At de viser ansiktene til dem som bidrar til at vi har sosiale treffsteder og sosiale nettverk. De har mistet livsgrunnlaget sitt, sier Selle.

En hyllest

Håvard Krohn-Holm mener de ansatte i utelivsbransjen og de tilhørende næringene blir – om ikke glemt – så kanskje ikke satt like stor pris på som de burde ha blitt.

– De er ikke glemt, de får dagpenger. Men dagpenger av en bartenderlønn er ikke det samme som dagpenger av en pilotlønn, dette er fra før en lavinntektsgruppe. De jobber mye kveld og natt for å gi service og skape stemning blant byens befolkning. Og alle jeg kjenner i bransjen har en utrolig stolthet knyttet til yrket sitt.

Fotograf Nicolas Levy under arbeidet med å sette opp utstilling på Stock Restaurant. (Iren Moldskred )

I teksten som følger utstillingene står det: «Det skrives og gjøres mye for å sette søkelyset på den krisen utelivsbransjen er i ferd med å havne i, og hvilke konsekvenser dette vil ha både økonomisk og kulturelt. #utsatt ønsker å bidra til det samme, men ved å sette søkelys på menneskene som daglig gjennomlever konsekvensene av nedstengingen. Som får livet sitt utsatt i tre uker av gangen, som er enkle ofre fordi de mangler økonomiske og politiske muskler, som ikke har gjort noe annet enn å jobbe i en bransje som er ansett som så lite viktig at myndighetene heller velger å subsidiere huseierne enn å sikre dem en arbeidsplass.»

Dagpenger av en bartenderlønn er ikke det samme som dagpenger av en pilotlønn — Håvard Krohn-Holm

– Dette handler om at kompensasjonsordningene for faste kostnader i mange tilfeller går direkte til å betale husleie til huseiere, uten at det er satt noen krav til dem om rabattordninger eller utbyttebegrensninger. Mange huseiere har sett sitt samfunnsansvar og gitt rabatter på husleie for sine kunder, men det gjelder langt fra alle. Det kan synes som om det er viktigere å la de store gå uten en skramme enn at de små overlever, sier Krohn-Holm.

– Dette ble skrevet i desember til den første utstillingen, da ordet «dugnad» fortsatt florerte om pandemi-innsatsen. Siden har man vel gått bort fra å bruke dette begrepet fordi det har blitt tydelig hvor skjevt samfunnet har blitt rammet, legger han til.

Krohn-Holm understreker at han har full forståelse for at utelivet er stengt på grunn av smittevern.

– Jeg tror ikke det er noe alternativ, og det synes jeg bransjen også har vist. At den tar dette på alvor, viser forståelse for situasjonen og har bedt om kompensasjonsordninger. Prosjektet vårt handler om å vise menneskene, ikke som ofre, men som helter som må ofre mye. Det er en hyllest av alle ansatte, men også av hele bransjen. Disse folka har gjennom flere år bygd opp den rike kultur- og utelivsscenen – de har laget en ramme for alle oss som bor i Oslo, sier Krohn-Holm.

