Strømbrudd ved Ullevål sykehus

– Jeg kan bekrefte at Ullevål sykehus har blitt rammet av et strømbrudd. Utover det har jeg lite informasjon, sier medievakt Anders Bayer til NTB like etter klokka 20.

– Jeg har akkurat fått informasjon om dette fra sikkerhetssjefen. Nå er det tre teknikere på vei for å håndtere situasjonen fra vår side.

Det var VG som først meldte om strømbruddet.

Bayer forteller at det ikke er så vanlig at strømbrudd skjer, men at det kan forekomme. Han sier at bruddet skal ligge hos strømleverandøren Hafslund.

– Det er sentrale bygg på østsiden av sykehusområdet som rammes. Det er kveld og koronatid, så det er nok ikke mange som blir rammet av det, men det er jo noen, sier han og forteller at fødeavdelingen er en av avdelingene som skal ha blitt rammet.

