– Østfoldbanen er åpnet for normal trafikk i begge spor, skriver Bane Nor på Twitter.

Onsdag ettermiddag falt en kjøreledning ned på et tog ved Rosenholm stasjon lengst sør i Oslo kommune.

Det ble meldt om flere knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personer var lettere skadd. To personer fikk behandling for kuttskader av ambulansepersonell.

Strekningen åpnet for ett spor torsdag morgen, men ble altså ikke åpnet for normal trafikk før søndag.

[ Kjøreledning falt ned på tog i Oslo – personer skadd ]