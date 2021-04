759 personer har fått påvist koronasmitte siste døgn – 205 av dem i Oslo

Torsdag ble det registrert 878 nye koronasmittede og onsdag var tallet 933.

Også i Oslo har tallene falt jevnt og trutt denne uken. Her er det registrert 205 nye koronasmittede personer fredag, viser kommunens tall lørdag morgen. Torsdag ble 256 personer registrert smittet i hovedstaden, onsdag var tallet 292 og tirsdag 314. Sjekk tallene for din bydel i Oslo her.

Ved midnatt natt til lørdag var det til sammen registrert 102.719 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor. De siste sju dagene er det rapportert om 5.309 nye smittetilfeller i Norge. I alt er 4,8 millioner koronatester til nå utført her i landet.

[ Byrådet ber om hastehjelp til døende restaurantbransje i Oslo ]

Fredag hadde 835.970 personer fått første dose av koronavaksinen, og 295.358 personer har fått andre dose.

281 koronapasienter var innlagt på sykehus. Det var 17 færre enn dagen før. Til sammen er 684 koronasmittede personer meldt døde i Norge siden mars i fjor. Om de har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 15 dødsfall.