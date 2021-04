Tøyen-selskap skifter navn til Tom Cruise Impro for å få støtte til å overleve

Terje Brevik står bak enkeltmannsforetaket Tøyen Impro, som tilbyr kurs i improvisert teater for alle med og uten erfaring fra før. I løpet av det siste året under koronapandemien har han måtte holde stengt i ti av tolv måneder, men fordi omsetningen hans ikke har vært høy nok har han falt utenom alle kompensasjonspakkene.

– Tøyen Impro er et enkeltmannsforetak, som består av meg. Jeg mottar 0 kroner i støtte for avlyste kurs, og kvalifiserer heller ikke for støtte til dagpenger. Omsetningen i enkeltmannsforetaket er heller ikke stor nok til at jeg får kompensasjon, og da er siste utvei for meg og mange som meg sosial støtte, forteller Brevik til Dagsavisen og fortsetter:

– Vi har masse løpende utgifter, men er i den heldige situasjonen nå at vi leier lokaler på timesbasis og dermed ikke har dyre leiekontrakter å forholde oss til. I februar i fjor døde faren min, og etterlot meg en arv, som gjør at jeg har overlevd siden mars i fjor. Hadde det ikke vært for den arven vet jeg ikke hvordan det skulle gått, sier Brevik.

– Langt fra gode nok støtteordninger

Gjennom det siste året har han til stadighet planlagt nye kurs, som han ofte har blitt nødt til å avlyse på grunn av endrede smittevernregler.

– De få kursene vi rakk å gjennomføre har gått helt smertefritt, og med strenge smittevernregler på plass er det ingen som har blitt smittet på noen av kursene. Derfor føles det litt bittert, og litt urettferdig, at vi er nødt til å stenge, sier han.

Brevik forteller at han har vært i kontakt med både Kulturrådet og Kulturdepartementet, som peker på hverandre.

– Vi har prøvd å nå inn til begge, men uten hell, så derfor kom vi opp med denne litt artige løsningen på hvordan vi kanskje kunne få oppmerksomhet rundt det faktum at mange kulturaktører som oss selv faller utenom støtteordningene, sier Brevik og fortsetter:

– Det er jo selvsagt litt med glimt i øyet, men vi ser jo for oss at Tom Cruise kommer flyvende inn på et helikopter og ringer til kulturministeren som stiller opp på et blunk. De støtteordningene som i dag finnes er langt fra gode nok for mindre aktører som oss, og håpet med dette stuntet er egentlig bare å sette søkelyset på det og sørge for en litt mer forutsigbar hverdag, forteller han.

Avlyser kurs: – Må finne andre måter å tjene penger på

Navnebyttet til Tom Cruise Impro er derfor på ingen måte tilfeldig valgt, og han har allerede fått reaksjoner på byttet.

– Jeg har faktisk fått henvendelser fra Tom Cruise-fans som spør om jeg har en direktelinje til Cruise selv, siden jeg nå har byttet navn på selskapet mitt. Det har jeg dessverre ikke, for hvis jeg hadde jeg nok sikkert spurt Cruise om han kunne lagt inn et godt ord for meg, sier Brevik og ler.

Brevik er i den situasjonen at han nå må sende ut en mail til alle på mailinglista og informere alle sine klienter om at hans kurs dessverre blir avlyst til sommeren.

– Sånn situasjonen er nå er det ikke mulig å få gjennomført kursene, og da må jeg rett og slett prøve å finne andre måter å tjene til livets opphold på fram til det er mulig å holde kurs igjen. Mange har spurt meg om jeg ikke bare kan flytte kursene over på nett, men det er ikke så enkelt å få folk til å melde seg på et improvisasjonskurs over internett, sier Brevik og fortsetter:

– Improvisasjon er ofte noe folk ikke tenker at de har lyst til å gjøre, før de prøver det. Belønningen for den harde jobben jeg gjør med å få folk til å melde seg på, er at jeg får lov til å holde kurs. På nettet er den kampen enda hardere, og med HBO, Netflix og de andre tilbudene der ute er det mye vanskeligere å nå gjennom, forteller Brevik.