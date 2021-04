Smitteøkning igjen i Oslo – nedgang nasjonalt

Det er sju flere enn dagen før, og 25 flere enn samme dag i forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 302 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 1.261 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Alna med 1.165 og Grorud med 1.029.

Bydelen Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 248 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble det registrert fire nye smittede i bydelen siste døgn, mens det på Stovner ble det registrert 19 nye tilfeller.

Oslo står for like under 30 prosent av den registrerte smitten i Norge. Totalt er 28.479 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

[ R-tallet i Oslo under én:– Oppløftende ]

871 nye koronasmittede siste døgn nasjonalt

Det er 198 færre enn dagen før og 113 færre enn samme dag i forrige uke.

ed midnatt natt til torsdag er det registrert 96.079 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.975 nye smittetilfeller i Norge. 4,6 millioner koronatester er til nå utført i landet.

I alt 650.908 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen, mens 275.341 personer har fått andre dose.

[ Antallet nye koronatilfeller faller for første gang på fem uker ]

Smittenedgang

I forrige uke ble det registrert 5.818 nye koronatilfeller. Det er en nedgang på 11 prosent, samtidig som det var rekordmange som testet seg.

Reproduksjonstallet siden 9. mars er på 1,0, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport. Det betyr at hver koronasmittede person i Norge i gjennomsnitt smitter én annen. I rapporten kalles dette en stabil fase. I uke 11 lå samme tall på 1,4.

FHI estimerer at om lag 65 prosent av smittetilfellene i Norge de siste to ukene er blitt oppdaget. Andelen positive koronatester har falt fra 3,39 prosent til 2,89. Over 200.000 personer testet seg for korona i uke 12. Særlig var det en økning i antall testede i aldersgruppa 20–39 år.

[ I denne bydelen har de landets høyeste smittetrykk: – Folk bryr seg ikke ]

Flere innlagte

Onsdag var 293 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før. Folkehelseinstituttet regner med at det om tre uker vil være om lag 300 koronapasienter dersom den foreløpige smittetrenden fortsetter.

Til sammen er 673 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle. Om lag 61 prosent av alle døde har fylt 80 år, og 52 prosent av alle døde er menn. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 13 dødsfall i Norge.

[ Oslos helsebyråd frykter smittetopp etter påsken ]