Tillitsvalgt: Høyt arbeidspress på testlaboratoriene i Oslo

På Ullevål analyserer bioingeniørene tusenvis av koronaprøver om dagen. Makskapasiteten ligger på opptil 10.000 tester daglig, men på det meste har laboratoriet mottatt opptil 16.000 om dagen, skriver VG.

– Vi merker et veldig stort arbeidspress når det begynner å nærme seg makskapistet. Når vi analyserer opp mot 10.000 er det mange som jobber hardt og mer overtid, sier NITO-Tillitsvalgt Ole Andreas Gresholt i Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS til avisa.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) har uttalt at hovedstaden ønsker å screene alle elever i osloskolen i tillegg til flere yrkesgrupper en gang i uken. Det vil si 170.000 tester på toppen av de cirka 60.000 prøvene som allerede tas i uka i hovedstaden.

Gresholt påpeker at det vil kreve en planlegging og oppskalering som vil ta tid. Men at alle oppdrag kan løses, gitt at det er tilgang på de rette resussene.

– Pandemilaboratoriet på Ullevål eksisterte ikke før coronapandemien. Vi har ikke nye arealer og vi har bygget opp en helt ny kapasitet, sier han.

