125 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Det er under halvparten så mange tilfeller som det ble registrert samme dag i forrige uke. Da var tallet 259.

Smittetallene er høyest i bydel Stovner med 1.570 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Alna med 1.402 og Grorud med 1.224.

Det er fortsatt lavest smitte i bydel Nordstrand med 307 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert to nye smittede her, mens det ble registrert 13 nye på Stovner.

Oslo står for 30 prosent av den registrerte smitten i landet. I alt er 27.708 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Nedgang også nasjonalt

Det siste døgnet er det registrert 462 koronasmittede i Norge. Det er 358 færre enn samme dag i forrige uke og 610 færre enn dagen før.

Tallene pleier å være noe lavere i helgene. Ved midnatt natt til søndag er det til sammen registrert 92.469 koronasmittede personer her i landet. 656 av dem er døde, viser foreløpige tall. Om de har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.107 nye smittetilfeller i Norge. 4,5 millioner koronatester er til nå gjennomført her i landet.

595.899 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 269.901 personer har fått andre dose.

264 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

61,6 prosent av de 656 døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

