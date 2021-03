Oslo universitetssykehus avlyser rundt 100 behandlinger etter påsken

Totalt er det 46 personer som er innlagt med koronasykdom på Oslo universitetssykehus. 12 av de 15 intensivpasientene får respiratorbehandling.

– Vi kan melde at vi har ytterligere 25 intensivplasser å gå på knyttet til eventuelt behov for covidpasienter. Det gjelder gjennom neste uke og over påsken. Det er en økning i forhold til normal kapasitet, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Det betyr at det nå er kapasitet til 90 intensivpasienter på sykehuset.

Bjørnbeth sier det er blitt gjennomført et stort arbeid for å utvikle kapasiteten. Det er blitt tatt ressurser fra andre avdelinger. Det er fortsatt mulig å øke enda mer, men dette avventes til smittetrykket eventuelt øker ytterligere.

Takker for spleiselag

– Vi er nødt til å ha mer personell, og vi har klart å få det til via frivillighet. Jeg er imponert over at vi stadig har nye som melder seg til tjeneste. Det er et veldig fint spleiselag, sier leder for medisinsk klinikk Morten Mowé.

I uken etter påske vil aktiviteten på sykehuset reduseres med 25 prosent i forhold til den normale kapasiteten. Flere som skulle ha fått behandling i den første uka etter påsken, vil dermed få sine behandlinger utsatt.

– De områdene som er spart, er de samme som før og innenfor psykiatri, kreftbehandling og all behandling av barn. Likevel er det noen som i utgangspunktet hadde avtale om å få behandling første uke etter påske, som får beskjed om at de får utsatt tid. Dette er noe som er nødvendig for å håndtere situasjonen vi nå står i, sier Bjørnbeth.

10.000 vaksinerte

– Det er en betydelig redusering, det er cirka 100 avtaler vi reduserer med i uka nå, sier sykehusdirektøren.

Sykehuset opplyser at de denne uka passerte 10.000 ansatte som har fått en vaksinedose.

– Det er et tall som begynner å hjelpe med tanke på at vi har et stort antall ansatte som på sikt vil være beskyttet mot denne sykdommen, sier Bjørnbeth.

