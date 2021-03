Destiny jobber som smittesporer på Grorud : – Håper jo egentlig at kontrakten ikke blir forlenget

Av Torstein Bøe, NTB

Destiny Jensen er en av de nyansatte som jobber som smittesporer i bydel Grorud. Etter noen dager med opplæring, var det rett hjem på hjemmekontor.

Hjemme i Askim, en time utenfor Oslo, har hun rigget seg til med en god stol og to dataskjermer. Og det er ikke mange minuttene i løpet av dagen at telefonen ligger ubrukt.

– Jobben er krevende, sier hun.

– Det er jo også nye regler fra Folkehelseinstituttet, så det er hele tiden noe å holde seg oppdatert på, men den er absolutt givende, legger hun fort til.

[ Dette er Raymonds plan for å åpne Oslo igjen: – Det er særlig to ting som blir sentrale ]

Ansetter flere

– Hvis smitten blir for høy, over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse i forrige uke.

I skrivende stund er 267 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, og det ble registrert 429 nye koronasmittede i Oslo tirsdag. Det er 82 flere tilfeller enn snittet de siste sju dagene. Spesielt bydeler som Grorud, Stover og Søndre Nordstrand er hardt rammet.

– Vi trenger å få ansatt flere folk, og det er det vi holder på med nå, sier leder for smittesporingsteamet i bydel Grorud, Anne Rasmussen, til NTB.

Snakker over ti forskjellige språk

I dag brukes totalt 32 årsverk på smittesporing i Grorud, hvor den ene halvparten er helsepersonell. Den andre består blant annet av folk som er permittert, som Jensen. Til sammen snakker smittesporerne rundt ti språk, noe Rasmussen mener er en stor ressurs i bydelen, hvor det bor mennesker fra over 150 forskjellige land.

– Vi skulle ønske at vi hadde en glasskule. For to uker siden var det mye å gjøre, nå er det vanvittig mye å gjøre. Og vi vet heller ikke hvor lenge det kommer til å vare akkurat nå. Vi driver og oppbemanner nå, men vi skulle jo gjerne hatt dem i forgårs, sier Rasmussen.

– Hva trenger dere for å ikke «knele»?

– Vi trenger å få ansatt flere folk, nå har vi ansatt fem nye, og jeg skal ta kontakt med tre sykepleiere til. Og selv om vi har mye å gjøre, har vi forutsetningene for å lykkes, for vi har et godt team som hjelper hverandre, forteller hun.

Nekter å teste seg

Blir du kontaktet av en smittesporer, er sjansen stor for at du må i karantene eller må isoleres øyeblikkelig. Første steg for smittesporerne er å kontakte det de kaller en «indeks», som er en smittet person. Her gjelder det å kartlegge hvem de har vært i kontakt med og hvordan man skal sjekke symptomene sine.

– Vi må forklare folk hvordan man for eksempel sjekker pusten sin. Vi hadde for eksempel en som pustet litt fort, men det viste seg at han akkurat hadde trent, så det var derfor han pustet litt tungt, sier hun.

Etter at de har pratet med «indeks», må de ringe nærkontaktene for å sette dem i karantene og be dem om å teste seg.

– Smittesporerne kan ikke tvinge noen til å teste seg, men kan sterkt oppfordre til det. Det er noen som har nektet, men det er sjeldent. Vi opplever mer at folk løper for å teste seg, forteller Rasmussen.

[ Ut av Oslo i påsken? Dette er rådene fra helsebyråden ]

Håper kontrakten ikke blir forlenget

Egentlig jobber Destiny Jensen i en klesbutikk på Ski Storsenter, men hun er nå permittert.

– Jeg søkte på jobben som smittesporer siden jeg synes den var relevant til utdanningen min, men også for å bidra. Forhåpentligvis er det for en kort periode, så er det greit å bidra om man har mulighet, forteller hun.

Siden pandemien kommer til å ta slutt en gang, blir smittesporerne ansatt på midlertidige kontrakter. Jensen har kontrakt til ut Juni.

– Jeg håper jo egentlig at den ikke blir forlenget, for det betyr at samfunnet kan være litt mer tilbake til det normale, sier hun.

[ Skjenkestopp og to meters avstand – sjekk oversikten over regjeringens nye regler og anbefalinger ]