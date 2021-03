Mann dømt til fengsel etter ruskjøring på Frogner i Oslo

Kjøreturen skjedde på Frogner i Oslo 4. september i fjor, skriver Avisa Oslo.

I dommen fra Oslo tingrett som falt sist fredag, kommer det fram at mannen hadde 1,72 i promille. I retten fortalte han selv at han hadde drukket åtte halvlitere. I tillegg var han påvirket av legemidler.

Kjøreturen ble stanset av et vitne til hendelsen som løp etter bilen, knuste ruta og grep fatt i rattet.

Mannen var også tiltalt for trusler. 14. november i fjor skal han ha løpt etter en mann med et knust vinglass på en adresse på Majorstuen.

Mannen erkjente straffskyld for ruskjøringen, noe han i retten kalte «idioti» og sa at «aldri skulle skjedd». Han nektet derimot for trusselepisoden, skriver avisa.

Oslo-mannen ble gitt en samlet straff på 60.000 kroner i bot, 36 dager i fengsel og tap av førerretten i tre år.