Maridalen-bøndene er glade for støtte - håper det går mot salg

– Jeg er glad for at vi nå får brei støtte fra opposisjonen, og at byråd Lan Marie Berg får berettiget kritikk i finansutvalget, sier Per Skorge, som leder forpakterlaget i Maridalen.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) fikk hard kritikk i finansutvalget torsdag for sin håndtering av Maridalen-saken.

Ni familier som forpakter gårder for Oslo kommune ved Maridalsvannet har ventet siden 2014 på en langsiktig løsning på forpakterkontraktene. Usikkerheten om den videre driften har skapt stor frustrasjon blant familiene i Maridalen. De er glade for at Høyre nå foreslår salg av gårdene.

– Nå har vi vært gjennom sju år med stor usikkerhet rundt leieavtalen. Vi orker ikke en sånn runde til. Alle vi ni familiene er 100 prosent enige om at vi heller vil jobbe for å få kjøpe gårdene, sier Skorge.

I sitt alternative forslag vil Høyre at bystyret starter prosess med salg av gårdene og legge fram en sak om dette i løpet av 2022. Høyre har foreløpig støtte fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og FNB på forslaget. Skorge og forpakterfamiliene i Maridalen håper at bystyret vil gå inn for salg.

– I Norge er det vanlig praksis at bønder eier gårdene de driver. Sånn bør det være også i Maridalen. Det er ikke nødvendig at kommunen eier gårdene for å sikre vannforsyningen. Det er en gammeldags måte å ordne det på, mener Skorge.





Gerd Myrvoll med familie, som forpakter en av kommunens gårder i Maridalen (Aslak Borgersrud)

Dagsavisen har fortalt om 72-årige Gerd Myrvoll på gården Store Brenninga i Maridalen, som vil at datteren og familien skal kunne overta gården og driften. De har ventet siden 2014 på en avklaring. Nå frykter de konsekvensene av forslaget byrådet har lagt fram, der driften av Maridalen-gårdene settes ut på anbud med fortrinnsrett for etterkommere.

Høyre i sitt alternative forslag til bystyret fastslår at etterkommere skal få tilbud om å inntre i forpakterkontrakten.

Nei til å sende tilbake

Etter mye debatt rundt byrådets forslag de siste ukene ba Lan Marie Berg finansutvalget om å sende saken tilbake til byrådet for nærmere utredning. Det sa finansutvalget nei til. Nå må bystyret vedta en løsning, ikke flere midlertidige kontrakter, understreket nestleder i finansutvalget Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret.

– Vi ønsket at saken skulle gå til bystyret, og det gjør den nå. Dermed kan det gå mot en løsning på denne sju år lange ørkenvandringen, kommenterer Per Skorge.

– Vi er dypt opprørt over hvordan bøndene i Maridalen er blitt behandlet i denne saken, sa FNBs Britt Fossum under debatten i finansutvalget .

– Lan Marie Berg sier at hun og byrådet ønsker å gjøre det beste for forpakterne. Det har ikke forpakterne oppfattet. Dere har vært uklare og fått tre generasjoner forpaktere i Maridalen til å bli fortvilet, sa Elin Horn Galtung (Høyre) i finansutvalget.

Byråd Lan Marie Berg understreket overfor finansutvalget at byrådet ønsker å komme forpakterne i møte.

– Ingen av dagens forpaktere skal kastes ut. Forpakterne skal få bli så lenge de ønsker. Arvinger skal få fortrinnsrett, sa Berg.

– Lan Marie Berg skaper fortsatt forvirring, kommenterer Per Skorge etter debatten i finansutvalget.

– Kritikken fra opposisjonen viser at opposisjonen har forstått alvoret i denne saken for oss familiene som dette gjelder, mener han.

– Byrådet foreslår å avvikle den 100-årige praksisen med overdragelse mellom generasjonene. Det kan ikke herske noen tvil om det. Gerd på 72 kan ikke lenger ikke overdra gården til sin datter Anne. Anne må konkurrere om forpakterkontrakten med andre søkere. Lan Marie Berg får stå for det hun har foreslått, synes Skorge.





