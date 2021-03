AstraZeneca-vaksinen: Dette skjer med de som har fått første dose. Og dette skjer med vaksinene på vent

– Rundt om i Oslo er vi klare til å vaksinere. Vi har god kapasitet, så selv om det går et par uker uten at vi får satt AstraZeneca-vaksiner, vil vi fort kunne ta igjen det tapte, sier kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten, Kjartan Sverdrup til Dagsavisen.

Denne uken får Oslo 13.100 doser Moderna-vaksiner, og 5.076 Pfizer-vaksiner.

– Moderna-vaksinen fordeles i de seks bydelene i Oslo, som har høyest smittetrykk. Pfizer-vaksinen fordeles over hele byen, sier Sverdrup.

– Hvor langt er dere kommet med vaksinasjonen i Oslo?

– Vi er ferdig med å vaksinere de som er på sykehjem. Etter planen skulle vi vært ferdige med gruppen 74 til 85 nå i mars.

Lagret 30.000 doser

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, skriver i en e-post til Dagsavisen at de har lagret rundt 30.000 doser AZ-vaksiner, og at de er fordelt på kommunene og sentralt i FHI.

– Kommunene har fått beskjed om å lagre tilsendte vaksiner lokalt i henhold til spesifikasjoner for riktig lagring av denne vaksinen, skriver Bukholm.

– Hvor lenge kan den lagres før den må kastes?

– Vaksinen kan lagres ved kjøleskapstemperatur i seks måneder, sier Bukholm.

– Hvor mange vaksiner får dere i neste uke?

– I neste uke blir cirka 63.000 vaksinedoser fra Pfizer BioNTech fordelt. Dersom AstraZeneca også blir fordelt, vil det gi ytterligere 30.000 doser, skriver Bukholm.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ingen klare svar

Bekymring og frustrasjon preget mange da flere meldte om alvorlige bivirkninger etter å ha fått AstraZeneca-vaksine. Torsdag stoppet flere nasjoner bruken av vaksinen midlertidig.

Danmark var første ute, så fulgte Norge og flere andre land. Hovedårsaken var at to personer, i Danmark og Østerrike, hadde dødd rett etter å ha blitt vaksinert. I Norge ble det raskt meldt om tre personer som ble innlagt på sykehus med blodpropp etter å ha fått vaksinen. En av disse døde, kom det fram mandag.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kritiserte i helgen AstraZenecas uttalelser om at vaksinen ikke har noe sammenheng med blodpropp-tilfellene. Han understreker at dette er noe man ennå ikke vet.

– Men vi har heller ikke grunnlag for å si at de har noe med vaksinen å gjøre, sa Madsen.

På lager

I påvente av hva som skjer videre med AZ-vaksinen, lagres den på det enkelte vaksinasjonssted. Her er det snakk om rundt 2.800 doser for Oslos del. I tillegg har FHI et antall som de oppbevarer i påvente av en avklaring.

– Hva med dem som allerede har fått første dose av AZ-vaksinen, og skal ha dose to om noen uker. Hva skjer med dem?

– Dose 2 settes 9–12 uker etter første dose. Dersom AstraZeneca da er i bruk vil de som har første dose med AstraZeneca også få andre dose med den vaksinen. Hvis AstraZeneca-vaksinen ikke skulle være i bruk, vil de få en annen vaksine, sier smitteverndirektøren.

Ifølge helsemyndighetene ville det ta én til to uker å avgjøre AstraZeneca-vaksinens videre skjebne.

– Hvor mye forsinkes vaksineprogrammet?

– Vi har inntil videre lagt inn en 14 dagers pause i distribusjon av AstraZeneca-vaksinen i våre scenarioer (fhi.no). Effekten av denne forsinkelsen på fremdriften er marginal, fordi den raskt vil bli kompensert for ved utsendelse av de dosene som blir holdt igjen. Dersom vaksineringen med AstraZeneca blir ytterligere forsinket, vil det få større konsekvenser for gjennomføringen av vaksinasjonen. Men antall doser fra AstraZeneca er begrenset fram til sommeren, slik at effekten av en videre forsinkelse av denne vaksinen ikke blir svært dramatisk, skriver Bukholm videre.

Til Norge i april

En god vaksinenyhet er at det mandag ble kjent at koronavaksinen til Johnson & Johnson ankommer Norge i andre halvdel av april, noe Folkehelseinstituttet bekrefter overfor Teknisk Ukeblad.

– Janssen meldte i går at de vil levere vaksiner i andre halvdel av april. Vi forventer å få vite mer detaljer om antall doser om ikke lenge, sier Knut Jønsrud, som leder vaksineforsyningen i FHI, til tidsskriftet.

Det er selskapet Janssen Pharmaceuticals som har utviklet og produserer vaksinen. Selskapet er en del av Johnson & Johnson-gruppen. Vaksinen bærer derfor navnet til Janssen, skriver NRK.

Johnson & Johnsons covid-19-vaksine kunne torsdag tas i bruk i EU og Norge etter at EU-kommisjonen har gitt grønt lys. Norge er del av EUs vaksinesamarbeid.

Norge har tidligere mottatt koronavaksinene til Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca.

Mens disse gis i to doser, settes vaksinen fra Johnson & Johnson som én dose.