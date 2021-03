Vaksinetrøbbel har satt Norge på vent: Så mange doser får Oslo neste uke

I neste uke får Oslo 5.076 doser Pfizer og 13.100 doser av Moderna-vaksinen.

– Vi fortsetter å vaksinere aldergruppen 75-84 år, sier Kjartan Sverdrup, kommunikasjonsrådgiver Helseetaten til Dagsavisen.

Torsdag ble det kjent at Norge setter all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på vent. Dette etter at Danmark og flere andre land gjorde det samme, etter mistanke om sammenheng mellom dødsfall og vaksinen.

Mister 5.000 doser

– Neste uke skulle vi motta 5.000 doser med AstraZeneca, men hva som ville vært situasjonen fremover vet vi ikke. De har hele veien hatt uforutsigbare leveranser, fortalte smittevernoverlege Frode Hagen Dagsvisen torsdag.

Smittevernoverlege i Oslo Frode Hagen ved Oslo kommune Helseetaten. (Lise Åserud/NTB)

– Hvor langt bak vi havner vil være avhengig av hvor lenge pausen varer, sier han videre.

Torsdag sa Helseetaten at de håpet å få vaksinert alle i gruppen 75-84 i løpet av mars, starten av april. Stansen i AstraZenecas vaksine, fører til at vaksinering av helsepersonell er satt på vent.





I mens helsefagfolk vurderer AstraZenica-vaksinen på nytt, sa WHO (Verdens Helseorganisasjon) fredag at det er ingen grunn til å stanse bruken av AstraZenecas vaksine.

Også EUs legemiddeltilsyn (EMA) har sagt at vaksinene kan brukes mens blodproppene granskes.

Samtidig er Johnson & Johnson-vaksinen godkjent for bruk, og det er ventet at Norge vil få 900.000 doser av denne i løpet av andre kvartal. Den andre gode nyheten den siste uken er at Norge får 40.000 ekstra doser fra Pfizer i mars.

Folkehelseinstituttet vurderer nå hva alt dette vil ha å si for framdriften i vaksineringen.

– Hvis pausen i vaksineringen med AstraZeneca ikke blir langvarig, og vi får vaksineleveranser som planlagt, kan vi forhåpentligvis fortsatt nå målet om å tilby hele den voksne befolkningen vaksine i løpet av sommeren, men det er for tidlig å si dette helt sikkert ennå, sa helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse.

Bivirkninger

Ukentlig får Legemiddelverket rapporter om bivirkninger etter å ha tatt vaksinen. Per 2. mars hadde de mottatt 3. 636 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 1.822 av disse er behandlet.

Per 12. mars viser FHIs statistikk at 443.696 personer vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge. 246.961 personer har fått andre dose.

Dette er hva Legemiddelverket skriver om mulige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen.

Mange får minst en av følgende bivirkninger: ømhet eller smerter på stikkstedet, hodepine, trøtthet, muskelsmerter, uvelhet, feber, frysninger, leddsmerter eller kvalme de første dagene etter vaksinasjon.

De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.

Bivirkningene er ofte mildere og sjeldnere etter andre dose enn etter første. Bivirkningene er mildere og sjeldnere hos de over 65 år.

Risikoen for alvorlige bivirkninger er liten.