Ring 2 ved Sjølyst i Oslo stengt av frykt for at deler av veibanen skal rase ut

Det opplyste Oslo politidistrikt like før klokken 15.

– Det er oppdaget noen setningsskader som bekymrer litt i forbindelse med grunnarbeid på stedet, og man er redd for at veibanen skal sige ned, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til NTB.

Drammensveien er nå stengt i begge retninger ved Thunes vei på Sjølyst. Denne delen av Drammensveien utgjør ring 2.

Iversen sier at det er for tidlig å si om skadene er relatert til det kraftige snøværet som har rammet Oslo og resten av Østlandet torsdag.

– Nå er det fagfolk på vei for å gjøre en vurdering, så veien blir stengt inntil de har kommet fram til noe, sier Iversen.

