Ett år med korona: Tore Steen (70) var smittevernoverlege da Oslo ble nedstengt

Hvem: Tore Steen (70)

Hva: Tidligere smittevernoverlege i Oslo

Da Norge ble stengt ned hadde Tore Steen nettopp vært igjennom en større operasjon, og var sykmeldt fra januar til midten av februar. Han hadde akkurat begynt å jobbe 50 prosent, da alvoret kom inn over oss. Tore Steen sto midt opp i det til han gikk av med «pensjon» da han fylte 70 i fjor sommer. Nå har han et årsvikariat som bydelsoverlege i Bydel Grorud, som ligger på norsktoppen når det gjelder smitte.

– Når skjønte du at pandemien kunne utvikle seg til noe mer?

– I januar hørte vi om det som skjedde i Wuhan i Kina, og skjønte at viruset også ville komme til Norge. Det var bare et spørsmål om tid.

– Hvordan synes du Oslo har håndtert pandemien?

– Oslo har jo hatt de høyeste smittetallene, men jeg vet ikke hva Oslo kunne ha gjort annerledes. Jeg mener at byen har gjort det de kunne. Men det har vært et altfor komplisert regelverk, noe særlig innvandrergrupper har fått føle på. Her har det vært mye smitte. Det ville vært lettere å forstå, ikke bare for de med innvandrerbakgrunn, men for alle.

Hva kunne staten gjort annerledes?

– Skal jeg sette fingeren på noe, så er det to ting. For det første har det vært et alt for komplisert regelverk. For det andre var vi sent ute med å anbefale bruk av munnbind. Noe de aller fleste andre land anbefalte, til dels lenge før Norge. Her var FHI lenge negative. Det er ikke sikkert det ville gjort noen stor forskjell, men vi burde vært tidligere ute med det.

– Du ble pensjonist i fjor sommer. Men noen pensjonisttilværelse ble det ikke på deg?

– Jeg fortsatte på deltid i smitteverngruppa i Helseetaten etter at jeg gikk av i sommer. Fra nyttår har jeg vært bydelsoverlege i et vikariat i Bydel Grorud, så det har vært en myk overgang til en fremtidig pensjonisttilværelse.

– Vi er så smått i gang med vaksinering. Burde fordelingen av vaksiner vært annerledes?

– Oslo burde vært prioritert høyere. Den skjevfordelingen som ble bestemt for kort tid siden, var puslete og bare kosmetisk. Jeg synes også at regjeringen kunne bestemt at fastleger selv skal vaksinere sine egne risikopasienter. Nå ser vi at i Oslo vil de aller fleste fastleger vaksinere alle sine pasienter, samme hvor de bor, mens i andre kommuner skal de bare vaksinere pasienter som bor i kommunen men ikke utenfor, eller kanskje de ikke skal vaksinere i det hele tatt. Det kan bli rotete og uoversiktlig for pasientene.

– Hva husker du av den dagen Norge stengte ned?

–– Jeg tenkte at dette kommer vi til å slite med en stund. Men ingen visste hvor lenge, eller hvordan det ville bli. Jeg husker svineinfluensaen i 2009. Den varte bare et halvt år, og var bare blåbær i forhold til det vi har nå. Vi ble tatt litt på senga da pandemien kom, selv om både Oslo og nasjonale myndigheter hadde pandemiplaner. Men det var huller i de planene. Et av de største hullene i pandemiplanene var at ingen hadde tenkt på smittesporing. Det var mye vi ikke visste i mars i fjor, og vi har hatt en bratt læringskurve.

Et av de største hullene i pandemiplanen var at ingen hadde tenkt på smittesporing — Tore Steen, tidligere smittevernoverlege i Oslo kommune

– Hvilke oppgaver hadde du i starten?

– Jeg var smittevernoverlege fram til sommeren i fjor, og holdt oversikt over smittetallene. Jeg hadde også mye diskusjoner med byrådsavdelingen på Rådhuset, og var rådgiver for dem som satt med det politiske ansvaret.

– Hva var det første du gjorde da Norge stengte ned?

– Jeg husker ikke engang hvor jeg var da Brå brakk staven. Så jeg har ikke peiling på hva jeg gjorde da heller. Men det var ikke helt uventet at Norge ble stengt ned.

– Hva er det rareste du har gjort i frykt for smitte?

– Det er neppe så veldig rart, men jeg har syklet mer enn jeg ville gjort ellers, for å unngå kollektivtransport. Så i vinter har jeg syklet 12 kilometer daglig for å komme meg til og fra jobb.

– Har du vært redd for å bli smittet selv?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg er relativt frisk til å være i min alder, så risikoen for å bli alvorlig syk hvis jeg blir smittet er nok ikke så stor. Men som bydelsoverlege har jeg ikke direkte kontakt med pasienter, så jeg ikke prioritert for vaksine. Den tar jeg når min tur kommer.

– Hva er det flaueste du har gjort på Teams/videomøte?

– Jeg tror jeg har unngått de store flausene der, men du burde kanskje heller ha spurt noen andre om hva de kan ha observert.

– Nå etter ett år med korona og masse restriksjoner. Hva er du mest lei?

– Naturligvis at jeg ikke kan treffe familie og venner.

