Vedum til traktoraksjon for Maridalen-familiene

– De sitter i byrådskontorene og glemmer hvordan vedtak ødelegger folks liv. Det er som gamle godseiere som kastet ut folk slik de fant det for godt, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen.

Onsdag skal Finansutvalget i Oslo behandle byrådets forslag til nye driftsavtaler for gårdene i Maridalen.

Ni av de 13 gårdene i Maridalen forpaktes av bondefamilier. Byrådet har nå foreslått å legge ut driften av gårdene på anbud. Det gjør at familiene i Maridalen risikerer å måtte flytte fra gårdene de har drevet i generasjoner.

Men familiene i Maridalen gir seg ikke uten kamp: Tirsdag kveld aksjonerte de på ny. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum deltok i traktorkolonnen som kjørte oppover Maridalen.

[ «Kun grønne i navnet – MDG vil fjerne bøndene og rasere jordbrukslandskapet» ]

«Aksjon nummer to mot det rødgrønne byrådet som med MDG i spissen vil kaste ut bondefamiliene fra Maridalen», het det fra forpakterlaget i Maridalen, som sto bak aksjonen.

Også nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) har engasjert seg i saken og deltok på onsdagens traktormarkering.

– Dette er et eksempel på hvordan store systemer gjør mennesker små. Det er en brutal måte å behandle folk på, mener Vedum.

– Lan Marie Berg bærer ansvaret som utøvende byråd. Byrådet bør legge prestisje til side, lytte til de som er berørt, og videreføre sedvanen som har vært, for å skape forutsigbarhet og trygghet for de familiene som bor og driver i Maridalen i dag, oppfordrer Vedum.

[ KOMMENTAR: Oslos leilendinger ]

Femte generasjon

Dagsavisen har tidligere skrevet om konflikten og om Sander gård, som er drevet av samme familie i 109 år, og femte generasjon vokser opp på gården. Gjennom 100 år har Oslo kommune hatt som praksis at neste generasjon kan overta gårdsdriften forutsatt at de er skikket.

Siden 2014 har kontraktene blitt fornyet på årsbasis mens kommunen og forpakterbøndene har forhandlet om langsiktige løsninger. I slutten av januar ble det klart at byrådet vil legge ut driften av gårdene på anbud, slik at etterkommere av forpakterne i dag ikke lenger er sikret fortrinnsrett.

Det har fått også Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.

– Her har flere generasjoner bodd og arbeidet, helt til de møter et politisk-byråkratisk påfunn i byrådet, mener Vedum.

– Maridalen er unik i norsk sammenheng. Det er en grønn dal som er en del av en by, med aktiv matproduksjon. Gårdene ble kjøpt av kommunen for å sikre drikkevannskildene, og dette er en ordning som har fungert godt. Det er ikke lukrativt å drive matproduksjon i Maridalen. Den eneste måten å drive gård i Maridalen på er gjennom å tanke langsiktig, sier partilederen.

Overfor Dagsavisen har byråd for miljø og samferdsel forklart at forvaltningen av eiendommene i Maridalen er utdatert, og at det er et prinsipielt spørsmål om kommunale eiendommer som Oslo kommune har millionutgifter på årlig skal gå i arv blant et fåtall familier.

Partiene i bystyret diskuterer nå om salg av eiendommene kan være en løsning. Siden sist bøndene i Maridalen aksjonerte, har byråd Lan Marie Berg Byrådet bedt finansutvalget om å sende saken tilbake til byrådet for grundigere behandling.

MDG: - Ingen blir kastet ut

Til uttalelsene fra Trygve Slagsvold Vedum kommenterer Miljøpartiet De Grønnes Arne Haabeth, medlem av finansutvalget:

– Byrådet har lyttet, og strukket seg svært langt for å komme Maridalsbøndene i møte. De får tilbud om en svært lav leiepris, ingen av dagens forpaktere blir kastet ut, og arvingene får et klart fortrinn. Nå har byrådet også bedt om å få vurdere saken på nytt for å se på om det er enda mer som kan gjøres.

– Bøndene i Maridalen har frivillig inngått avtaler om å leie Oslo kommunes eiendom til svært gunstige leiepriser for å drive gården. Det skjønner jeg at de vil fortsette med. Men jeg tror heller ikke Vedum ville gått med på et krav om å forpakte bort gården sin, ikke bare til én forpakter i ti år, men også til kvalifiserte arvinger til evig tid om de ønsket? Dette krever bøndene som forpakter de kommunale gårdene i Maridalen. Det må gå an å mene at dette er et urimelig krav, uten å skulle bli beskyldt for å opptre som en gammeldags godseier, kommenterer MDGs Arne Haabeth.

– Byrådet vil at alle som driver i Maridalen i dag skal fortsette så lenge de kan og ønsker, og at også arvingene får et fortrinn når nye avtaler skal på plass, understreker Haabeth.

– Ordningen er viktig for bondefamiliene som har sin tilhørighet i dalen, men også for bygda Maridalen og byen. Gjennom generasjoner har forpakterfamiliene opparbeidet en tilhørighet. Det vil være i strid med likebehandlingsprinsippet dersom ikke dette tas hensyn til. Vi mener at byråden ikke har forstått likebehandlingsprinsippet, skriver aksjonsleder Per Skorge, leder for forpakterlaget i Maridalen.

Per Skorge er leder av Forpakterlaget i Maridalen. (Aslak Borgersrud)