- Feminismen må ta innover seg at folk har forskjellige utfordringer

Nora Mehsen er utdannet kriminolog, likestillingsbyråkrat og samfunnsdebattant. Til daglig jobber hun i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet der hun blant annet kjemper for at skeive barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår. Som åpent lesbisk og muslim har Nora Mehsen fått kjenne på hat og fordommer, mer enn de fleste.

– Hva tenker du er viktig å reflektere over på en dag som 8. mars?

– Det er så mange forskjellige kamper kvinner må kjempe i livet. Det syns jeg er det viktig at feminismen tar innover seg. Derfor er det fint at vi har fått flere stemmer som taler feminismens sak, og får fram perspektiver som majoriteten ikke har vært like gode på å ta innover seg.

– Også er det på tide at vi får på plass en transinkluderende feminisme. Det gjør meg forbannet at flere bruker feminisme som et verktøy for å undertrykke transkvinner. Det er ikke min feminisme.

Lesbisk muslim

I flere år ledet Nora Mehsen Skeiv Verden, og Minerva har kåret henne til en av Norges kuleste kvinner.

«Homofili er ikke en test, det er en gave fra Gud» sa Nora Mehsen da hun møtte den konservative lederen for Islam Nett, Fahad Qureshi til debatt om islams forhold til homofili på TV2s Underhuset for noen år siden.

– Er du modig av natur?

– Jeg tror ikke jeg er spesielt modig. Men det har vært en interessant erfaring å bli mer engasjert i samfunnsdebatten. Jeg har fått støtte og applaus og opplever å ha mange allierte. Samtidig blir jeg møtt med mye sexisme og rasisme når jeg ytrer meg om feminisme og antirasisme. Det er temaer mange finner provoserende, nærmest dypt urettferdige. Det er som om de tror jeg prøver å ta fra dem noe. Et paradoks, når det jeg ønsker er det stikk motsatte, at alle skal få like rettigheter og muligheter.





De inngrodde tankene

I fjor satt bevegelsen Black Lives Matter strukturell rasisme på plakaten. Nora Mehsen presiserer hvor viktig det er å bekjempe denne formen for strukturer dersom vi vil ha et mer likestilt samfunn.

– Det er mange som blir utsatt for denne typen forskjellsbehandling. Hudfarge er en variabel. I tillegg har du kjønn. Melaninrike gutter og menn kan for eksempel bli utsatt for mer urettmessig mistanke og kontroll av politiet, fordi man har en institusjonalisert oppfatning om hvordan de som bryter loven ser ut. Og ta lønn. Vi vet kvinner tjener mindre enn menn på gruppenivå, men vi er ikke vant til å kalle det institusjonalisert sexisme.

– Har du selv opplevd å bli offer for fordommer i systemet?

– Jeg har opplevd forskjellsbehandling og rasisme. Men dersom vi snakker om rasisme som et system og ikke intensjonelle handlinger utført av enkeltmennesker, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva slags forskjellsbehandling man er blitt utsatt for. Om du ikke blir innkalt til et jobbintervju for eksempel – er det med god grunn fordi noen andre var bedre kvalifisert? Eller er det fordi den som rekrutterer har ubevisste fordommer? Det trenger ikke være alltid vond vilje som utløser forskjellsbehandlingen, men lav bevissthet rundt strukturer.

Å høre til

Der Nora Mehsen vokste opp, i Stokke i Vestfold, var det ikke mange som verken var åpent skeive eller hadde samme etniske bakgrunn som henne. De andre med brun hud bodde på asylmottaket på bygda. På skolen hennes hadde de ingen høy status.

– Når du som barn er omgitt av hvite folk som tror de eneste som er brune i huden er «ekle asylsøkere som lukter vondt», da blir du redd for å være som de andre brune. Så jeg hadde en fase da det var viktig for meg å få lov til å passere som norsk, sier Nora Mehsen.

– Når man er liten er ofte det noe av det viktigste at man er en del av et fellesskap og at dersom du skiller deg ut skal det være på egne premisser. Når det ikke er på egne premisser, og for eksempel handler om den måte du ser ut eller hvor du kommer fra, så blir du så maktesløs. Slike erfaringer kan sitte igjen lenge.

Andre skal ikke definere

Nora Mehsen snakker om å bli andregjort. Det vil si, bli fortalt at du er ikke en av oss, du er en av de andre.

– Jeg skjønte ikke at jeg ikke var som alle andre før jeg så hvordan andre som så ut som meg ble behandlet. Selv slapp jeg unna en del, sammenlignet med andre. Kanskje fordi jeg het Nora, et navn som kan passere som norsk og etternavnet mitt slutter på -sen, som ved en ren tilfeldighet er likt endelsen i så mange norske etternavn.

Og så snakket hun norsk uten aksent. Og var best i norsk i klassen.

– Jeg ble også mobba for nesen min. For meg ble det som om noen skulle sagt at jeg var stygg fordi jeg har min fars nese. Det er sånne små wakeupcalls som gjør at du skjønner at du passerer som norsk på noen områder, men du «kommer bare så langt».

Som voksen er det blitt viktig for henne å kunne anerkjenne de andre delene av sin bakgrunn også, uten at noen trenger å blande seg.

– Jeg synes ikke andre skal ha lov til å legge føringer for hvem du er og skal være. For meg er det viktig at jeg kan være norsk når det passer meg. Da vil jeg ha lov til å kalle meg norsk, bli behandlet som det og sett på som det. Samtidig vil jeg ikke utslette de andre sidene ved meg selv, og vil ha lov å kalle meg iraker, eller ungarer når jeg selv ønsker det. Jeg er alle disse tingene og det er viktig for meg å få lov til å være det.

- For meg vil hodeplagget alltid være noe som er sterkt knyttet opp til min bakgrunn og kultur, sier Nora Mehsen. (Mimsy Møller)

Møtt med skepsis og hat

Da hun kom ut som lesbisk var det udramatisk, og foreldrene aksepterte det.

– Personlig har jeg ikke opplevd motstand fra min familie når det kommer til at jeg er lesbisk. Foreldrene mine har vært heiagjengen min. Samtidig er det mange med samme bakgrunn som meg som har opplevd å ha blitt kastet ut hjemmefra eller presset til å inngå ekteskap, utsatt for vold av familie eller et religiøst nærmiljø på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Folk kan kjempe så forskjellige kamper, og det krever at vi er gode allierte, sier Nora Mehsen.

Det omstridte hodeplagget

Hun veksler mellom å bruke hodeplagg og ikke. Knyter det på sin helt egne, spesielle måte. Matcher gjerne med store øredobber, Amy Winehouse-eyeliner og knallrød leppestift. Og, hun presiserer:

– Hodeplagget mitt er et feministisk symbol for meg. Det er en måte å uttrykke tilhørighet på, på mine egne premisser. Ingen har bedt meg bære hodeplagg, det er selvvalgt. Derfor blir jeg ganske irritert når jeg får høre at jeg ikke er frigjort før jeg tar det av. Eller at jeg ikke er anstendig før jeg har det på. Det er usolidarisk og lite feministisk å legge føringer for andre kvinner på den måten.

Modesty-fashion

«Modesty fashion», såkalt anstendig, tildekket mote er blitt populært, og motehusene tjener gode penger på kvinner som ønsker å kle seg anstendig og samtidig trendy. Modeller med hijab er ikke lenger like kontroversielt.

– Modesty betyr ydmyk, kan man være ydmyk og samtidig kle seg trendy på en måte som tiltrekker oppmerksomhet?

– Anstendighet kan komme i mange former. For meg er det viktigste at mennesker får ha eierskap over seg selv og hva man velger å gjøre, hvordan man kler seg og på hvilke premisser det skal foregå. Men det synet på at kvinner ikke er anstendige og ydmyke før de har dekket seg til, det er ikke greit. Det er sexisme. Det kan være vanskelig å vite hvor fritt et valg er, uansett hva du velger å ha på deg. Men det er viktig å ikke frata mennesker makt til å gjøre egne beslutninger og heller ikke bare anta at noen er blitt tvunget til noe, uten å vite. Du skal ha reell frihet til å velge.

Kulturell appropriasjon

Et annet brennhett tema i moten er kulturell appropriasjon. Da moteskaper Marc Jacobs ga sine blendahvite modeller falske dreadlocks og sendte dem ut på en catwalk der svært få svarte og brune modeller fikk jobb, utløste det sterke reaksjoner.

– Hva tenker du om en etnisk norsk, hvit kvinne tar på seg hijab og kaller det et fashion statement?

– Da tenker jeg at det vitner om mangel på forståelse og refleksjon. For meg vil hodeplagget alltid være noe som er sterkt knyttet opp til min bakgrunn og kultur. Det er noe annet og noe mer enn mote.





