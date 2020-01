19-åring fengslet i to uker etter skyteepisode på Bjølsen

Av André Lorentsen

Den tidligere ustraffede mannen er mistenkt for å ha vært sjåfør i bilen som to andre siktede brukte for å komme seg til og fra åstedet.

Politiet ba om fire ukers fengsling, men fikk bare medhold i to uker med brev- og besøksforbud. Om siktede løslates, frykter retten at det er mulighet for at han vil kontakte de to andre som er siktet i saken, og dermed forspille bevis.

– Retten viser i den forbindelse også til at siktede ikke har oppgitt identiteten til de andre som var med i bilen, heter det i fengslingskjennelsen.

To på frifot

Begge de to andre siktede er på frifot, og våpenet er ikke funnet.

Mannen ble ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett pågrepet lørdag, et døgn etter skyteepisoden, som politiet fikk melding om klokken 20.20.

En mann ble truffet av skudd i armen i det som trolig er en konflikt mellom to gjenger. Mannen ble funnet i Bentsebrugata på Torshov i Oslo. Politiet fikk først melding om at to skudd var avfyrt i Gjøvikgata på Bjølsen. Tre minutter senere kom det inn en ny melding om at nok et skudd var avfyrt, og at en mann lå nede i Bentsebrugata.

To eller tre skudd

– Vi har avhørt fornærmede, men jeg kan ikke si noe om hva han har forklart, eller om han har vært samarbeidsvillig, sa politiadvokat Kai-Gunnar S. Nygård til NTB lørdag.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som ble innlagt på sykehus med skuddskader, er kjent for politiet.

Tre-fire personer ble sett løpende fra stedet etter skytingen. Ifølge vitner skal det ha blitt løsnet to eller tre skudd.