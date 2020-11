189 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Snittet den siste uken er 187 smittede per dag. Antall smittede siste døgn er 34 færre enn dagen før.

Samme dag forrige uke ble det registrert 172 smittetilfeller.

Det er nå registrert i alt 2.301 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene, fremgår det av statistikken til Oslo kommune.

Smittetrykk

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 535.

Bydelene Bjerke, Grorud og Stovner har det høyeste smittetrykket. Her er smittetrykket per 100.000 innbyggere de siste to ukene på henholdsvis 739 (247 tilfeller), 570,3 (158 tilfeller) og 507,3 (169 tilfeller).

Bydel Ullern har det laveste smittetrykket i Oslo med 43 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 124,4 per 100.000 innbyggere.

68 flere

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 30.767 koronasmittede personer i hele landet. Det er en økning på 662 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 68 flere enn dagen før, og 40 flere enn natt til torsdag for en uke siden, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.551 nye smittetilfeller i Norge.

143 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det er fire flere enn tirsdag. Vel 2 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

Til sammen er 301 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, ifølge foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19 er ikke alltid mulig å slå fast. Folk i 80-årene utgjør den største gruppen.

