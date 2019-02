Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.03. Knivstikkingen skjedde i enden av Motzfeldts gate, like ved Grønlands torg. Mannen, som er 18 år, ble kritisk skadd og ble kjørt til Ullevål sykehus for behandling.

– Det var en mann som ble knivstukket flere ganger på åpen gate. Han er blitt kjørt til Ullevål sykehus. Vi har mange patruljer i området og vi er på jakt etter én eller flere gjerningspersoner, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB etter hendelsen.

– Han er nå utenfor livsfare, opplyser vaktleder ved kriminalvakta i Oslo Arne Kaspersen til NTB rundt midnatt.

Da hadde politiet også pågrepet to personer.

– To personer, begge norske statsborgere, ble pågrepet like i nærheten av åstedet. De er henholdsvis 17 og 19 år gamle, og er veldig godt kjent av politiet fra før. De ble pågrepet på bakgrunn av vitnebeskrivelser. Vi leter nå etter en tredje person som kan ha vært involvert i hendelsen, sier Stokkli like før klokken 21 tirsdag kveld.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvor på kroppen eller hvor mange ganger 18-åringen ble stukket, utover at det var flere ganger.

– Det er to gjerningsmenn i arresten her nå. De er ikke avhørt, det vil trolig skje onsdag. Det har blitt snakket med en god del vitner, og det fortsetter i morgen om det er noen som vil si noe, sier Kaspersen, som legger til at politiet foreløpig ikke har noen teorier om motivet bak voldshandlingen.

Politiet jobbet utover kvelden fram til rundt klokka 23 med å sikre tekniske spor på åstedet og foreta avhør av vitner der.