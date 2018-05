Oslo

119 skoler har meldt seg til årets barnetog i Oslo 17. mai. Det opplyser Oslo kommune på sine hjemmesider. I fjor var det 121 skoler, noe som var rekord. I tillegg kommer selvsagt en lang rekke korps.

Alle offentlige grunnskoler og videregående skoler kan delta i barnetoget. Det kan også friskoler. Det er hver enkelt skole som avgjør om de skal gå eller ikke, og hvilke klassetrinn på skolen som skal få gå.

Jubilanter

Barnetoget går fra Akershus festning kl 10.00 og det er Forsvarets Stabsmusikk som går først. Så følger 17. mai-komiteen med leder Erik Lunde i spissen og representanter for byens politiske og administrative ledelse. Deretter følger de 119 skolene, med Østensjø skole aller først. Grunnen til det er at de i år fyller 100 år. Rett etter følger to andre jubilanter - Nordseter og Skøyenåsen. Begge fyller 50 år.

De videregående skolene går sist i barnetoget. Det er ikke noe eget russetog i Oslo sentrum, men russen kan delta med sine respektive videregående skoler.

Barnetoget avsluttes med Hans Majestet Kongens 3. Gardekompani – populært kalt Gardemusikken.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Ikke tillatt

Skoler og korps som starter ved Akershus festning, følger Kirkegata til Karl Johans gate. De som stiller opp i Torggata, på Youngstorget og Stortorget kobler seg på toget i Karl Johans gate.

Etter at barnetoget har marsjert over Slottsplassen, følger det ruten fra i fjor ned til Henrik Ibsens gate og inn Munkedamsveien, før det stopper ved Nobels Fredssenter og i sidegatene til Rådhuset.

Oslo kommune gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt for foreldre og publikum å bli med i barnetoget underveis. De voksne som har lyst til å gå i 17. mai-tog henvises til borgertog. Disse togene arrangeres i de ulike bydelene.

Til fots og med bil

Å komme seg fra A til B i Oslo sentrum på 17. mai kan være en utfordring enten man skal gå, kjøre bil eller reise kollektivt. Spesielt for kjørende er det store begrensninger med stengte gater og parkeringer. Mer informasjon om dette finner du på Oslo kommunes hjemmeside. Her finner du også informasjon om hvor det er lagt inn steder hvor du kan krysse barnetoget. Og du finner litt nyttig å vite om både buss, trikk, T-bane og tog.

PS! Kl 15.30 er det gratis festkonsert på Karpedammen scene på Akershus festning der talenter fra Foss vg skole, Edvard Munch vgs og Oslo kulturskole deltar sammen med Åse Kleveland og Oslo symfoniorkester. Og fra kl 15 varmer Torshovkorpset opp.

Her finner du kart over ruten toget går!

Og her er rekkefølgen for skolene i årets 17. mai-tog.

1. Østensjø

2. Nordseter

3. Skøyenåsen

4. Karlsrud

5. Haukåsen

6. Sinsen

7. Lilleborg

8. Bjølsen

9. Sagene

10. Nordpolen

11. Lambertseter

12. Oppsal

13. Vetland

14. Vahl

15. Tøyen

16. Ellingsrudåsen

17. Bakås

18. Høyenhall

19. Manglerud

20. Mortensrud

21. Stenbråten

22. Slemdal

23. Nordtvet

24. Rødtvet

25. Grorud

26. Fernanda Nissen

27. Østmarka skole

28. Svarttjern

29. Tiurleiken

30. Bjøråsen

31. Majorstua

32. Skøyen

33. Smestad

34. Marienlyst

35. Nedre Bekkelaget

36. Haugen

37. Tonsenhagen

38. Vollebekk

39. Trasop

40. Godlia

41. Bryn

42. Bøler

43. Nøklevann

44. Kringsjå

45. Tåsen

46. Berg

47. Ullevål

48. Voksen

49. Bogstad

50. Prinsdal

51. Toppåsen

52. Hallagerbakken

53. Lusetjern

54. Rosenholm

55. Oslo Montessoriskole

56. Montessori skolen Lyse

57. Lysejordet

58. Bjørnsletta

59. Bestum

60. Ammerud

61. Ruseløkka

62. Rommen

63. Svendstuen

64. Jeriko

65. Teglverket

66. Hasle

67. Northern Lights International School

68. Rustad

69. Veitvet

70. Ekeberg

71. Furuset

72. Deutche Schule

73. Uranienborg

74. Stovner

75. Nordberg

76. Ljabruskolen

77. Vestli

78. Abildsø

79. Kastellet

80. Disen

81. Grefsen

82. Engebråten

83. Bjørndal

84. Seterbråten

85. Steinerskolen i Oslo

86. Grindbakken

87. Haugenstua

88. Hovseter

89. Klemetsrud

90. Linderud

91. Lycee Francais

92. Ryenberget

93. Vinderen

94. Lindeberg

95. Lutvann

96. Morellbakken

97. Bolteløkka

98. Ila

99. Møllergata

100. Fagerborg

101. Språksenteret

102. Grünerløkka

103. Løren

104. Refstad

105. Frydenberg

106. Lakkegata

107. St. Sunniva

108. Trosterud

109. Gamlebyen

110. Kampen

111. Vålerenga

112. Brynseng

113. Nyskolen

114. Årvoll

115. Skjønnhaug

116. Tveita

117. Foss

118. Oslo Katedralskole

119. Kristelig gymnasium

Kilde: Oslo kommune